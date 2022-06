Aleix Espargaró: "No puedes permitir un error así luchando por el campeonato"

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Aleix Espargaró (Aprilia) lamentó el despiste sufrido en la última vuelta del Gran Premio de Catalunya, al dejar de tirar cuando marchaba segundo pensando que la prueba había terminado,

"un error muy grande" que "no te puedes permitir" luchando por el campeonato de MotoGP.

"Estoy muy triste. Si me pincharan ahora, no me sacarían ni sangre. Debo pedir disculpas al equipo, es un error muy grande. No puedes permitirte un error así en MotoGP luchando por un campeonato. Me sabe muy mal, de verdad", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

"He mirado la torre con las vueltas y no me he acordado de que aquí es 'L1' y luego 0. No me acordaba de eso, vi 'L1' y en realidad quedaba una vuelta más cuando pasaba. Me sabe muy mal por el equipo porque habíamos hecho un trabajo muy bueno, sólo Fabio (Quartararo) había sido un poco más rápido que nosotros, pero son cosas que pasan", reconoció.

El piloto catalán había liderado los entrenamientos libres y consiguió firmar una pole de récord en casa. "Ha sido un fin de semana muy bonito, he tenido muchísima presión, infinitamente más que cualquier otra vez. También ha sido muy difícil de gestionar, pero creo que lo había conseguido hasta el error", añadió.

Después del incidente, Aleix Espargaró acabó el Gran Premio en quinta posición. "He podido limitar daños porque son solo nueve puntos, que es lo que contará al final de año en Valencia, pero, en realidad, ahora me da igual que sean nueve o novecientos. Quería subir al podio, quería ganar y no lo he podido conseguir", sentenció.