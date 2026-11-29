Alex Márquez en Valencia - Gigi Soldano / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Alex Márquez (Ducati) se perderá el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, última cita de la temporada, tras ser ingresado en el Hospital 9 de Octubre de Valencia por un broncoespasmo severo, ha confirmado este domingo su equipo, el BK8 Gresini Racing MotoGP.

"Alex Márquez se perderá el último Gran Premio de la temporada. Un fuerte broncoespasmo ha obligado al piloto a abandonar el circuito y ser trasladado al Hospital 9 de Octubre", señaló el equipo italiano citando declaraciones del doctor Ángel Charte, director médico del Campeonato del Mundo de MotoGP.

Así, el '73' no podrá disputar su último Gran Premio con Gresini Racing, antes de iniciar su nueva etapa con Red Bull KTM Factory Racing el próximo martes, cuando arranque la temporada 2027.

Además, tampoco estará en la carrera de despedida de su hermano Marc Márquez (Ducati), que se retira tras la prueba de este domingo en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste.