Álex Márquez: "El título de Marc y mi subcampeonato es la mejor manera de decir 'gracias' a nuestros padres"

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Ducati) cree que este 2025, en el que se ha proclamado subcampeón del mundo, ha dado "el paso que había que dar" y que todo el trabajo de años anteriores ha dado "sus frutos", mientras que deja claro que el hecho de que su hermano Marc y él hayan terminado como los dos primeros clasificados "es la mejor manera de decir 'gracias'" a sus padres por todos los sacrificios realizados.

"Creo que veníamos de un 2024 que había sido más positivo de lo que decían los resultados ya que ante las dificultades que se presentaron creo que supimos darle la vuelta y acabar de forma muy buena y con una moto que ayudaba a mi estilo de pilotaje y era más competitiva. Pienso que este año hemos dado el paso que había que dar", advierte Márquez en una entrevista facilitadas por Estrella Galicia 0,0.

El de Cervera sabe que este 2025 "era un año importante" ya que era el tercero en el equipo Gresini y con la Ducati y "ya tienes todo mucho más controlado". "Es cierto que no esperaba estar entre las dos Ducati del equipo de fábrica o estar delante de otros pilotos que tenían motos oficiales, pero, al final, trabajas y sueñas con ello, y todo ese trabajo de años anteriores termina dando sus frutos", apunta.

El ilerdense no oculta que aún puede mejorar en las dos carreras que restan para terminar una temporada en la que ha podido "mejorar muchísimo" y ha podido "madurar". "Lo tengo todo mucho más claro, pero, sobre todo, el paso más importante que hemos dado tanto mi equipo como yo es tener la tranquilidad en los momentos donde las cosas se complicaban. Esa tranquilidad llega cuando sabes que tienes la velocidad. Ha sido una temporada muy buena, muy bonita, histórica que he podido disfrutar al máximo de principio a fin", confiesa.

Además, este año ha vivido algo "superespecial" como que los dos primeros del Mundial hayan sido su hermano Marc y él. "Si me preguntas por la diferencia respecto a los títulos que gané en Moto2 y Moto3, y este año siendo segundo en MotoGP, es exactamente lo mismo porque al final he podido compartir éxitos con mi hermano, que es lo que más te llena de orgullo", admite.

El menor de los hermanos no olvida que viene de "un pueblo de 8.000 habitantes" y que lo que han logrado "es algo increíble en el mundo de las motos". "Creo que también es un regalo, la mejor manera de decir 'gracias' a nuestros padres porque eran quienes no tenían vacaciones. Todo era para que los niños pudieran montar en moto, entrenar y estar cada fin de semana en un circuito. Creo que, con los años, este es el regalo que más les puede llenar, vernos disfrutar de nuestra pasión", afirma el catalán.

LO ESPECIAL DE GANAR EN JEREZ

Este no oculta que el Gran Premio de España, disputado en Jerez de la Frontera (Cádiz) y patrocinado por Estrella Galicia 0,0, ha sido "el mejor" del año, algo que siempre ha sido para él, pero más en este 2025 donde logró su primer triunfo en la categoría 'reina'. "Siempre ha sido el escenario soñado de cualquier piloto español para ganar su primera carrera en MotoGP y he tenido la gran suerte de hacerlo allí", expresa el de Ducati.

Álex Márquez asegura que fue recibiendo "muchas señales durante el fin de semana" de que podía ganar. "Había tantas, que incluso antes de la carrera, cuando me estaba cambiando, le dije a mi asistente (José Carrión) que iba a ganar. Él se puso nervioso, se lo dijo al técnico cuando ya estaba yendo a parrilla y se pusieron todos nerviosos, pero tú visualizas que, efectivamente, va a pasar", remarca.

"Está claro que pueden influir factores externos, pero, cuando tienes todo tan claro, nada puede fallar. La actitud tienes que ponerla en práctica sobre todo en pretemporada, que es donde tú marcas lo que va a ser tu temporada, tu nivel, tus sensaciones. Después de la pretemporada estábamos consiguiendo buenos resultados, finalizando a menudo segundos y creo que llegamos a ser líderes en Austin. La humildad y siempre querer un 'poquito' más, creo que es lo que me llevó a conseguir aquella victoria en Jerez", manifiesta.

El piloto español es "muy crítico" consigo mismo y por ello reconoce como una "virtud muy importante para mejorar el poder recapacitar y analizar los problemas" cuando se ha equivocado o "las cosas no van bien". "Luego, en los momentos difíciles, siempre hay que dar la vuelta a la situación, no bajar los brazos y querer siempre un 'poquito' más", apunta.

"Se trata de esa actitud inconformista que creo que todos los pilotos tenemos donde la autocrítica, la gestión y tener alrededor la gente adecuada te ayuda a sacar tu máximo. Yo creo que ser autocrítico es ser, de alguna manera, humilde, no crearte tú mismo un ego que lo único que te va a hacer es restar", añade al respecto.

"MARC SIEMPRE TE LLEVA AL LÍMITE Y ES MUY COMPLETO"

Preguntado por su hermano Marc, incide en que "si miras sus números, parece prácticamente inalcanzable, aunque no hay nadie inalcanzable en el deporte porque todo puede cambiar de un día para otro", aunque tiene claro que "sí es muy difícil de batir". "A un Marc con las herramientas adecuadas es muy difícil ganarle en 22 carreras, podrás hacerlo en momentos puntuales, pero ser mejor que él es muy difícil porque su punto fuerte es que es muy completo, siempre te lleva al límite".

"A principio de temporada, yo no tenía caídas en entrenamientos, pero, cuando habían pasado cinco carreras, comencé a tenerlas en entrenamientos porque entendía que era la única forma de poder plantar cara a Marc. Sin embargo, esas caídas que estaba teniendo, él las salvaba. Al final, tienes que rodar tan al límite que acabas cayendo, pero era la única forma para llegar al domingo preparado y sabiendo dónde estaban los límites que él suele asumir tan fácilmente. Por este motivo creo que es muy difícil ganar a Marc", considera el ilerdense.

Sin embargo, puntualiza que "cuanto más fuertes sean tus rivales, más te hacen mejorar a ti". "Ahí puedes tener dos actitudes: tener celos y pensar: 'bueno, lo hace bien pero tampoco tanto. Ya le ganaré en algún momento', o fijarte en cómo hace las cosas. Creo que esto último es lo que te hace mejor piloto; no en la siguiente carrera, pero sí a la larga", resalta.

Finalmente, de cara a 2026, desea "continuar esta línea ascendente" de 2025. "Lo más importante sería no estancarnos. Hay que lograr un punto más en circuitos donde este año hemos sufrido un poco más de lo habitual. Hay que lograr no sufrir tanto y mejorar detalles porque siempre hay cosas que mejorar. Asumo y veo normal que, siendo subcampeón, nos pongan en las quinielas de candidatos por el título, y más sabiendo que tendremos una moto oficial. Ahí es donde la presión te puede hacer daño o darte una motivación", aclara.

"Tendremos material muy bueno, no hay que cambiar nada más. El trabajo que hemos hecho ha funcionado, vamos a ver si podemos mejorar en algún aspecto, pero la filosofía, el ambiente y cómo afrontamos los fines de semana, tienen que ser exactamente los mismos", sentencia Álex Márquez.