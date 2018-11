Àlex Márquez: "Hasta las últimas cinco vueltas mi ritmo era bueno"

Publicado 04/11/2018 12:53:11 CET

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), que ha terminado séptimo en el Gran Premio de Malasia ha asegurado que "hasta las últimas cinco vueltas" en el Circuito de Sepang su ritmo era "bueno", pero que entonces ha tenido "los mismos problemas de siempre".

"Lo primero que quiero hacer es felicitar a Pecco Bagnaia y a su equipo por ganar el campeonato, han hecho un gran trabajo esta temporada", comenzó su intervención el piloto de Cervera sobre el nuevo campeón del mundo de la categoría intermedia.

Sobre su actuación, el pequeño de los Márquez explicó que todo se complicó a falta de cinco giros. "He rodado rápido desde la primera vuelta hasta cinco antes del final y mi ritmo no era malo. Pero después he tenido muchos problemas, los mismos de siempre. Este año no hemos encontrado lo que nos falta para ser competitivos y resolver nuestro problema. Ahora sólo deseo hacer una buena carrera delante de mi afición en Valencia", apuntó.

Por su parte, su compañero Joan Mir, que terminó décimo, reconoció que no encontró "buenas sensaciones con la moto durante todo el fin de semana". "He dado siempre el 100%, pero no ha sido posible conseguir un mejor resultado. Ahora espero poder terminar la temporada fuerte en Valencia y tratar de acabar el campeonato entre los cuatro primeros", finalizó.