El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Ducati), del Gresini Racing,en el GP de Malasia 2026. - Gigi Soldano / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Ducati), del equipo Gresini Racing, vuelve en el Gran Premio de Portugal de este fin de semana, en el circuito de Portimao, tras pasar por el quirófano por la clavícula y la mano izquierda, lo que le impidió estar en Catar.

"El piloto se sometió recientemente a una intervención quirúrgica en Madrid, en la que se le operaron el hombro derecho, la mano izquierda y la clavícula derecha", informó un comunicado de MotoGP emitido este martes.

Álex Márquez no pudo estar en el GP de Catar por estas operaciones, después de un gran fin de semana en Malasia, en el que hizo la 'pole position' y firmó un tercer puesto en la carrera del domingo. Ahora, vuelve a la acción en Portimao, junto a su compañero de equipo, Fermín Aldeguer, en la penúltima prueba del Campeonato del Mundo de 2026.