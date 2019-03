Alonso López: "Cuando vas último del grupo delantero es muy difícil adelantar"

Publicado 10/03/2019 17:35:38 CET

El piloto español de Moto3 Alonso López (Estrella Galicia 0,0) lamentó haber sufrido un toque con un rival cuando intentaba situarse en los puestos delanteros de la carrera del Gran Premio de Catar y que provocó que se quedase último del grupo y en una situación donde "es muy difícil adelantar".

"He salido desde muy atrás y he ido progresando poco a poco. He conseguido quedarme en el gran grupo y comenzar a adelantar a otros pilotos. Estaba a punto de adelantar al quinto, pero otro piloto ha colisionado conmigo y he perdido terreno hasta quedarme el último del grupo", relató López en declaraciones facilitadas por su equipo.

El madrileño sólo pudo ganar "una posición" finalmente. "Cuando vas último del grupo, es muy difícil adelantar. Esto ha sido la clave de una carrera de la que tengo que aprender. Aun así, estoy contento porque, saliendo desde atrás, es aún más difícil hacer una buena carrera", comentó.

Por su parte, su compañero de equipo, Ryusei Yamanaka, que terminó en la vigésima plaza, recalcó que tuvo "un problema al principio" al salirse de la trazada tras un toque con otro piloto. "La carrera ha sido muy difícil. Quería seguir recuperando posiciones, pero resultaba muy complicado. Lo mejor del fin de semana es haber conseguido nuestro objetivo de terminar la carrera, lo que también me ha dado más experiencia", sentenció.