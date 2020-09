Ana Carrasco pasa por el quirófano y se despide de la temporada

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Ana Carrasco será intervenida quirúrgicamente este martes de las fracturas vertebrales que sufrió la semana pasada tras sufrir una caída entrenando y su periodo previsto de recuperación es de tres meses, por lo que no volverá a competir esta temporada en el Mundial de Superbikes.

La doctora María Teresa Ubierna y su equipo llevarán a cabo la operación en el Hospital Universitari Dexeus. Si todo evoluciona como está previsto en pocos días la piloto podrá empezar a andar, con el objetivo final de que en unos tres meses pueda ir incorporándose poco a poco a su actividad profesional, por lo que queda descartada su participación en cualquier carrera restante de la temporada 2020 de WorldSSP300.

"Por mi parte, la temporada 2020 ha acabado y mañana empiezo mi 'pretemporada 2021'. Quiero dar un millón de gracias a toda la gente que me ha ayudado estos últimos cinco días, que son un montón, y los que lo harán en los próximos meses, todo ellos ya saben quiénes son y con todos ellos cuento para el año que viene. También dar las gracias por los miles de mensajes de ánimo que he recibido y que me ayudan mucho", apuntó la murciana en un comunicado.