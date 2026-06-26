Bezzecchi domina el viernes en Assen y una dura caída marca el regreso de Álex Márquez

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), líder del Mundial de MotoGP, confirmó este viernes su candidatura al triunfo en el Gran Premio de los Países Bajos tras dominar también la Práctica del circuito de Assen, una sesión marcada por la durísima caída de Álex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), que obligó a mostrar bandera roja a falta de poco más de tres minutos para el final.

Después de haber sido también el más rápido por la mañana, Bezzecchi volvió a imponer el ritmo en la sesión decisiva del viernes (01:31.123) y cerró la jornada como referencia absoluta del fin de semana neerlandés. El italiano fue rebajando registros durante toda la sesión hasta marcar el mejor tiempo del día y confirmar el gran momento de Aprilia apenas una semana después del terremoto vivido en Brno, con sanción incluida para él y quedarse fuera de la carrera larga del domingo.

El transalpino ya había avisado desde el inicio. Tras una FP1 dominada con autoridad, volvió a bajar el crono en la Práctica y dejó claro que Assen puede ser un escenario clave para relanzar su candidatura al título después del golpe sufrido en la última cita.

Además, Aprilia exhibió músculo colectivo durante gran parte de la sesión. Jorge Martín (Aprilia Racing) llegó a colocarse primero al romper inicialmente la barrera del 1:32 y durante muchos minutos las motos de Noale coparon las primeras posiciones. El madrileño terminó finalmente dentro del grupo que accede directamente a la Q2 pese a sufrir una caída en la rápida curva 11 en el tramo final, sin consecuencias mayores pero sin poder buscar una mejor vuelta final.

La sesión quedó completamente condicionada por el accidente de Álex Márquez (del equipo satélite de Ducati, Gresini Racing) a falta de poco más de tres minutos. El piloto catalán ya había sufrido una caída previa en la curva 5 al inicio de la tanda, pero en su segundo incidente, en la curva 11, el impacto fue mucho más duro.

Márquez, que regresaba a la acción tras perderse las últimas tres citas por su lesión de clavícula, quedó tendido en la grava y Dirección de Carrera mostró bandera roja para permitir la atención médica. El piloto abandonó la zona por su propio pie, ayudado por los comisarios y doctores, aunque con claros gestos de dolor en el hombro derecho y fue trasladado al centro médico para ser evaluado. La repetición dejó imágenes preocupantes por el golpe sobre una zona que ya le había dado problemas anteriormente.

No fue el único susto español del día. Su compañero Fermín Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), que estaba completando una sesión sólida y había llegado a ser la mejor Ducati durante parte del entrenamiento, sufrió una fea caída entre las curvas 11 y 12. El murciano rodó con violencia por la grava tras llegar con velocidad a la escapatoria y también tuvo que pasar por el centro médico y ser traslado con posterioridad a un centro hospitalario.

En lo deportivo, el mejor español del día fue Raúl Fernández (Aprilia), que firmó una gran actuación para acabar segundo, solo por detrás de Bezzecchi. Pedro Acosta (KTM) confirmó igualmente las buenas sensaciones mostradas durante gran parte de la sesión y terminó tercero después de aprovechar el último intento para asegurar plaza directa en la Q2 y romper el monopolio de Noale.

Marc Márquez (Ducati), que había mostrado velocidad durante la parte central del entrenamiento y llegó a situarse tercero provisional, no salió a buscar una última vuelta tras la reanudación posterior a la bandera roja provocada por su hermano y cerró el día dentro del Top 10, justo por detrás de su compañero Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), que salvó el corte con un último giro decisivo y terminó como la mejor Ducati del viernes.

Junto a ellos, también sellaron su pase directo a la Q2 Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team), Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), además del propio Martín, confirmando una jornada especialmente abierta y con varias marcas representadas en cabeza.

En Moto2, el colombiano David Alonso (CFMOTO Aspar Team) fue el más rápido de una accidentada Práctica al marcar un 1:36.154 y lanzar el primer aviso serio del fin de semana. El líder del Mundial, Manuel González (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), terminó segundo y Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) tercero, en una sesión muy apretada en la que Daniel Holgado y Álex Escrig también se metieron entre los más rápidos y aseguraron el acceso directo a la Q2 junto a Izan Guevara, Arón Canet y Adrián Huertas.

Y en la categoría pequeña Moto3 el australiano Joel Kelso (GRYD - Mlav Racing) dominó la Práctica con autoridad y presentó candidatura para la 'pole' con el mejor registro del viernes. Adrián Cruces fue el español más destacado en quinta posición, mientras que Álvaro Carpe, David Almansa, Marcos Uriarte y Brian Uriarte también consiguieron terminar entre los diez mejores para avanzar directamente a la Q2.