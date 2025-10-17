Bezzecchi manda en la 'Practice' de Phillip Island con récord de pista

Archivo - El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) durante un Gran Premio - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) firmó el mejor tiempo este viernes en la 'Practice' de la categoría de MotoGP del Gran Premio de Australia, decimonovena cita del Mundial de Motociclismo, con récord de vuelta incluido, mientras que en Moto2 el brasileño Diogo Moreira (Kalex) avisó de sus intenciones al líder Manu González (Kalex).

El italiano, que en la carrera tendrá que cumplir una doble 'long lap' con la que le sancionaron por su incidente con Marc Márquez en Indonesia, lideró un buen día para la marca de Noale ya que, pese a no contar en Phillip Island con Jorge Martín por lesión, situó a Raúl Fernández en segunda posición.

Bezzecchi, cuarto clasificado del campeonato, no dio opciones a sus rivales y realizó un gran giro de 1:26.492, para superar ampliamente el récord del circuito que estaba en poder de Martín con la Ducati en 2023 con 1:27.246. Casi a tres décimas se quedó Fernández, mientras que la mejor 'Desmosedici' fue la del italiano Fabio di Giannantonio a más de cuatro décimas.

El francés Fabio Quartararo (Yamaha) y el español Álex Márquez (Ducati) completaron el 'Top 5' y fueron los últimos en bajar de la barrera del 1:27 en una 'Practice' en la que sorprendió el séptimo puesto de Pol Espargaró con la KTM del equipo satélite donde sustituye al lesionado Maverick Viñales.

También pasaron el corte para estar directamente en el 'Q2' los españoles Alex Rins (Yamaha/6º) y Pedro Acosta (KTM/10º), y los italianos Luca Marini (Honda/7º) y Francesco Bagnaia (Ducati/9º), mientras que el último ganador, el español Fermín Aldeguer (Ducati), no lo pasó al quedar undécimo a tan sólo cinco milésimas del 'Top 10'. El italiano Michele Pirro, sustituto en Ducati del lesionado Marc Márquez, fue vigesimoprimero.

Por otro lado, en la categoría de Moto2, donde todavía está el título en juego, el segundo clasificado del Mundial, el brasileño Diogo Moreira (Kalex) fue el más rápido con 1:30.307, con el líder, el español Manu González (Kalex), quinto a más de cuatro décimas. El valenciano Arón Canet (Kalex), tercero, también pasó directo a la 'Q2' con el séptimo mejor tiempo, al igual que el cuarto contendiente, el belga Barry Baltus (Ducati), duodécimo. En Moto3, dominó el español David Almansa (Honda).

