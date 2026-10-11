Bezzecchi vence en Indonesia y Jorge Martín arrebata el liderato a Marc Márquez

Jorge Martín y Marc Márquez en Indonesia - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) se ha impuesto este domingo en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Indonesia, decimoséptima prueba del Mundial de motociclismo, en la que el español Jorge Martín (Aprilia) ha terminado tercero por detrás de Raúl Fernández (Aprilia) y ha recuperado el liderato de la categoría reina en detrimento de Marc Márquez (Ducati), sexto.

En la carrera larga en Mandalika, Bezzecchi y el 'poleman' Raúl Fernández, que corrió con dos fracturas en la mano derecha, se repusieron al desastre de la esprint, donde un toque entre ambos en la primera curva acabó con sus esperanzas, y lideraron el póquer de Aprilia, que consiguió meter también a Martín y al japonés Ai Ogura en el 'Top 4'.

El tercer puesto permite al madrileño recuperar el liderato de la general, que le arrebató Márquez con su triunfo en la esprint del sábado. Así, se va de Mandalika con 355 puntos, dos de ventaja sobre el de Cervera (353) y 46 sobre Bezzecchi.