Máximo Quiles, campeón del mundo de Moto3

Máximo Quiles - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Máximo Quiles (KTM) se ha proclamado este domingo campeón del mundo de Moto3 después de conseguir la victoria en el Gran Premio de Indonesia, decimoséptima prueba del Mundial de motociclismo, un título que llega a falta todavía de cinco carreras, un hito que hasta ahora solo habían conseguido Mike Hailwood, Giacomo Agostini y Marc Márquez.

El murciano, de 18 años, se puso al frente en la segunda vuelta después de partir desde la sexta plaza de la parrilla en Mandalika. Tras ello, abrió hueco y ya nadie le discutió el triunfo, el décimo del curso, que le convierte en nuevo rey de la cilindrada pequeña.

Así, encabezó un podio al que también se subieron David Almansa (KTM), que con su segundo puesto afianza la segunda posición de la clasificación general, y el 'poleman' Brian Uriarte (KTM), que terminó tercero después de adelantar al italiano Matteo Bertelle (KTM) en la última vuelta.