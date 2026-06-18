Brno pone a prueba la remontada de Márquez y la reacción de Aprilia

Archivo - El piloto de MotoGP Marc Márquez (Ducati) en el circuito de Brno (Chequia) - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de motociclismo afronta este fin de semana en el Automotodrom Brno su novena cita de la temporada con una categoría de MotoGP más abierta que nunca y con varios focos marcados en rojo, como el regreso a un trazado histórico, el momento de forma de Marc Márquez, la respuesta de Aprilia tras el terremoto de Hungría y la incógnita sobre si Álex Márquez podrá completar el fin de semana tras superar el primer examen médico.

La categoría reina llega a la República Checa después de un Gran Premio de Hungría que agitó todavía más el campeonato. Marc Márquez (Ducati) completó en Balaton Park un fin de semana perfecto con pole, victoria al esprint y triunfo el domingo para firmar su victoria número 100 en el Mundial, una cifra reservada únicamente para leyendas como Giacomo Agostini y Valentino Rossi.

El de Cervera, que regresó recientemente tras perderse Francia y Catalunya por una operación de hombro, confirmó además que vuelve a estar en buena disposición de pelear por todo. Su cuarto triunfo dominical del curso le permitió acercarse en la clasificación general y recuperar terreno en una temporada que parecía haberse complicado.

Sin embargo, Brno presenta un escenario distinto. El trazado checo ya devolvió emociones fuertes en 2025 y el propio Márquez firmó allí el doblete, aunque sin un dominio incontestable. En ese mismo escenario brilló también Pedro Acosta (KTM), que terminó a menos de un segundo del triunfo en la carrera corta y que llega reforzado tras acabar segundo en Hungría después de plantar cara durante buena parte de la prueba al ocho veces campeón del mundo.

El murciano parece instalado definitivamente entre los protagonistas de la temporada y encara otra oportunidad para acercarse al grupo delantero del campeonato. También llega en buena dinámica Francesco Bagnaia (Ducati), que enlaza varios resultados sólidos y viene de repetir podio con una tercera plaza en Hungría. Además, el italiano fue el autor de la pole en Brno el pasado año.

Uno de los grandes focos estará sobre Aprilia. Marco Bezzecchi (Aprilia) continúa como líder del Mundial pese a su caída en la primera curva de Hungría, un incidente provocado tras perder el control su compañero Jorge Martín (Aprilia), que además de abandonar arrastrará dos penalizaciones de vuelta larga este fin de semana. La marca italiana buscará reaccionar en un circuito donde necesita reafirmar su candidatura al título.

También buscarán revancha pilotos afectados por aquel accidente múltiple como Fabio Di Giannantonio (Ducati), que salvó algunos puntos pese al caos, Fermín Aldeguer (Ducati) o Raúl Fernández (Aprilia). Mientras, Ai Ogura (Aprilia) continúa consolidándose en su año de debut después de firmar una meritoria cuarta posición.

En clave española, otra de las noticias del fin de semana la protagoniza Álex Márquez (Ducati). El piloto del BK8 Gresini Racing ha recibido el primer visto bueno del equipo médico para subirse a la moto en Brno y participará en el primer entrenamiento libre. Después deberá someterse a una nueva revisión que determinará si recibe el apto definitivo para completar el Gran Premio.

Honda también llega con argumentos para mirar hacia delante después del quinto puesto de Luca Marini (Honda) en Hungría, mientras Diogo Moreira (Honda) sigue creciendo en adaptación a MotoGP. Yamaha, por su parte, mostró señales de recuperación gracias al octavo puesto de Jack Miller (Yamaha) y tratará de confirmar progresos en un trazado exigente para la nueva configuración de su prototipo.

Brno también tendrá un componente simbólico con el regreso de Cal Crutchlow (Honda) como sustituto del lesionado Johann Zarco. El británico vuelve precisamente al circuito donde logró en 2016 una victoria histórica, la primera de un piloto británico en MotoGP desde Barry Sheene.

En Moto2, el español Manu González (Kalex) aterriza como gran referencia tras encadenar tres victorias consecutivas y reforzar su liderato del campeonato. El madrileño atraviesa el mejor momento de su temporada y tratará de ampliar ventaja sobre sus perseguidores, con especial atención al rendimiento de Izan Guevara (Boscoscuro), además de otros españoles como Dani Holgado (Kalex) o Alonso López (Kalex).

Por último, en Moto3, el campeonato llega liderado por Máximo Quiles (KTM) después de su quinta victoria del año lograda en Hungría bajo bandera roja. El español ha tomado el control de la categoría pequeña, aunque el grupo perseguidor continúa muy compacto y pilotos como David Almansa (KTM), Álvaro Carpe (KTM) o Brian Uriarte (KTM) buscarán evitar que el líder siga escapándose en otro circuito que promete espectáculo.