Archivo - Dani Pedrosa -izquierda- junto a Brad Binder - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Dani Pedrosa dejará de ser piloto probador oficial de KTM a partir de 2027, después de ocho temporadas de trabajo conjunto, ha anunciado el equipo, que confirmó que seguirá contando para esa función con el también español Pol Espargaró.

El catalán, ganador de 31 Grandes Premios de MotoGP y tres veces subcampeón del mundo de la categoría reina, se incorporó a KTM tras anunciar su retirada en 2018. "Desde entonces, contribuyó al desarrollo de las sucesivas versiones de la KTM RC16 de MotoGP, una moto que consiguió su primera victoria en 2020 y sumó otros cinco triunfos de la mano de un total de tres pilotos diferentes", destaca KTM.

Además, Pedrosa gozó de cuatro 'wildcards' con el Red Bull KTM: una en 2021, dos en 2023 y otra en 2024. Entre sus mejores resultados destacan la cuarta posición conseguida en Misano en 2023 y el podio en la carrera al esprint de Jerez en 2024.

Más allá de sus labores de pruebas y desarrollo, Pedrosa también representó a Red Bull KTM en diferentes eventos promocionales fuera de los fines de semana de Gran Premio. Entre los momentos más destacados figuran una competición sobre un lago helado al manillar de una KTM RC16 especialmente preparada, frente a vehículos de competición de primer nivel, y su participación en una exhibición única de MotoGP durante el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 de 2026.

El director de competición de KTM, Pit Beirer, resaltó que Pedrosa ha desempeñado "un papel muy importante en el desarrollo de la KTM RC16 desde que se incorporó a la familia KTM". "Sus conocimientos, su experiencia y su sensibilidad especial sobre la moto nos han ayudado a dar grandes pasos adelante en el proyecto. Su trabajo junto a pilotos como Mika y Pol, así como con todo el equipo de pruebas, nos ha permitido llegar hasta donde estamos hoy", manifestó.

"Su talento siempre ha sido evidente, como pudimos comprobar con las actuaciones que nos hicieron vibrar en sus 'wildcards'. Dani también se mostró siempre dispuesto a participar en nuevos eventos y propuestas junto a nosotros, y solo podemos agradecerle su experiencia y su pasión", concluyó.