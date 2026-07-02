Los españoles Joan Mir y Daniel Holgado fichan por el Gresini Racing para 2027

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El piloto español Joan Mir, campeón del mundo de MotoGP en 2020, será uno de los dos pilotos del BK8 Gresini Racing en la temporada 2027 junto a su compatriota Daniel Holgado, que debutará en la categoría reina, según confirmó este jueves el equipo italiano al anunciar su nueva alineación, por lo que Fermín Aldeguer y Álex Márquez dejarán el equipo.

Mir pondrá fin al término de la presente campaña a su etapa de cuatro temporadas en el equipo oficial Honda para iniciar un nuevo desafío con Gresini, donde pilotará una Ducati oficial gracias al acuerdo plurianual que la estructura italiana mantendrá con Ducati Corse.

El balear, campeón del mundo de Moto3 en 2017 antes de conquistar el título de MotoGP en 2020, tratará así de relanzar su trayectoria en un equipo satélite que seguirá contando con una moto de fábrica en su box. El piloto no realizará declaraciones sobre su fichaje hasta que concluya su contrato con Honda, el próximo 31 de diciembre.

Su compañero será Daniel Holgado, que se convertirá en el primer debutante confirmado para la parrilla de MotoGP de 2027. El alicantino, nacido en Sant Vicent del Raspeig hace 21 años, dará el salto a la categoría reina tras consolidarse como una de las grandes promesas del motociclismo español.

Holgado disputa este 2026 el Mundial de Moto2 con el CFMOTO Azul Marino Aspar Team, donde ocupa la sexta posición del campeonato con 95 puntos tras las diez primeras carreras. En lo que va de temporada ha logrado su primera victoria en la categoría intermedia, en el Gran Premio de Brasil, además de sumar otros dos podios, con sendos terceros puestos en Tailandia e Italia, y de conseguir también su primera 'pole position'.

Antes de su llegada a Moto2, el español ya brilló en Moto3, donde logró cuatro victorias mundialistas y fue subcampeón del mundo en 2024. "Estoy muy feliz de unirme al proyecto de MotoGP del BK8 Gresini Racing. Competir en la categoría reina es, literalmente, el sueño de mi vida, y hacerlo con un equipo como este lo hace aún más especial. Es el resultado de muchos años de esfuerzo y trabajo duro", afirmó Holgado.

"Sé que será un reto enorme, pero estoy preparado para seguir creciendo tanto como piloto como persona. Quiero dar las gracias de corazón al equipo, a mi familia y a todas las personas que han creído y siguen creyendo en mí. Sé que no será un camino fácil, pero estoy totalmente preparado para afrontar todo lo que venga", añadió.

La propietaria del equipo, Nadia Padovani, destacó que Gresini afrontará esta nueva etapa "con dos pilotos en los que depositamos una enorme confianza". "Dani es un piloto al que llevamos siguiendo desde hace mucho tiempo y nos alegra que pueda vivir con nosotros su temporada de debut en MotoGP. Joan es campeón del mundo de MotoGP y su trayectoria habla por sí sola", señaló.

"Uno está comenzando su camino en la categoría reina y el otro quiere recuperar sus mejores sensaciones y sacar todo su potencial. Para ambos queremos ser un punto de referencia constante", concluyó Padovani, que también agradeció el trabajo realizado por Álex Márquez y Fermín Aldeguer, quienes abandonarán el equipo al término de la presente temporada.