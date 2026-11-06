Di Giannantonio bate el récord de Losail en la 'Practice' por delante de Márquez y Bezzecchi

El piloto italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati) durante el Gran Premio de Catar de MotoGP en el circuito de Losail - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano de MotoGP Fabio Di Giannantonio (Ducati) ha marcado este viernes el mejor tiempo en la 'Practice' del Gran Premio de Catar, decimonovena cita del Mundial de motociclismo que se celebra en el Circuito Internacional de Losail, tras pulverizar el récord absoluto del trazado con un registro de 1:50.406 para superar por 142 milésimas al español Marc Márquez (Ducati) y conseguir el pase directo a la 'Q2' en una jornada en la que las Aprilia de Marco Bezzecchi y Jorge Martín también se han mantenido en la lucha.

Di Giannantonio ha rubricado su mejor giro a falta de solo tres minutos para la conclusión de la sesión vespertina, rebajando el anterior récord absoluto de la pista que ostentaba Marc Márquez con el 1:50.499 que le valió la 'pole position' en 2025. El de Cervera ha terminado segundo con un crono de 1:50.548, a justo 142 milésimas del mejor registro, mientras que el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) ha finalizado tercero a 260 milésimas con el título en juego este fin de semana.

Mientras, su compañero de equipo en la estructura oficial de Borgo Panigale, Francesco Bagnaia (Ducati), ha completado el póker delantero al terminar cuarto a 386 milésimas tras mostrar un gran ritmo en una especie de 'tardía resurrección' del excampeón del mundo.

PROBLEMAS MECÁNICOS PARA MÁRQUEZ Y HEROICO SÉPTIMO PUESTO DE MARTÍN

La sesión ha dejado una de las imágenes más peculiares de la jornada cuando restaban 27 minutos de práctica, momento en el que Marc Márquez ha sufrido la pérdida de la cadena y de parte del chasis de su GP26 a las puertas del 'pit lane'. El de Cervera, que aspira a salir campeón del mundo de esta cita, ha tenido que ir empujando la montura con el pie a lo largo de la recta principal hasta recibir el auxilio de un mecánico de su equipo, pudiendo regresar posteriormente a la pista a mandos de su segunda moto para asaltar las primeras plazas.

Por su parte, el español Jorge Martín (Aprilia), su principal rival en la lucha por el título, ha firmado una valiosa séptima posición (1:51.041) a 635 milésimas del líder, sobreponiéndose a las molestias en los cambios de dirección tras no haber podido competir en Malasia por la lesión que arrastraba y centrar sus esfuerzos en una rápida recuperación física para poder estar presente, lo más combativo posible, en Losail.

Junto a los cuatro primeros y Martín, han garantizado su clasificación directa para la 'Q2' el español Raúl Fernández (Aprilia), quinto a 608 milésimas, Enea Bastianini (KTM), sexto, Johann Zarco (Honda), octavo, Ai Ogura (Aprilia), noveno, y Brad Binder (KTM), décimo a un segundo de la cabeza.

Por contra, el español Pedro Acosta (KTM) solo ha podido ser decimocuarto y tendrá que pasar por la 'Q1' por tercera vez en la temporada, al igual que Maverick Viñales (KTM), decimoquinto tras verse obligado a ser empujado en el 'pit lane' por los mecánicos debido a un problema técnico. En la sesión matinal de FP1, Marc Márquez había comandado la tabla con un tiempo de 1:52.278, seguido de Bezzecchi y Di Giannantonio.

DANI HOLGADO Y MÁXIMO QUILES MANDAN EN MOTO2 Y MOTO3

En la categoría de Moto2, el piloto español Dani Holgado (Kalex) se ha adjudicado el registro más rápido del viernes al parar el reloj en 1:55.897, aventajando en 199 milésimas al checo Filip Salac (Kalex) y en 239 milésimas al español Izan Guevara (Boscoscuro). El líder de la categoría intermedia, el madrileño Manu González (Kalex), ha concluido en la cuarta plaza a 249 milésimas del alicantino, mientras que David Alonso (Kalex) ha sellado el séptimo mejor tiempo a 487 milésimas para asegurar su billete entre los diez primeros de la tabla.

Por su parte, la categoría de Moto3 ha estado dominada por el recién coronado Campeón del Mundo de 2026, el español Máximo Quiles (KTM), quien ha firmado un crono de 2:03.172 para encabezar un triplete nacional en Losail. El murciano ha superado por dos décimas a David Almansa (KTM), segundo, y en 271 milésimas a David Muñoz (KTM), tercero, liderando el grupo de 14 pilotos que obtienen el acceso directo a la lucha por la 'pole' del sábado.