Di Giannantonio manda en Mugello y Marc Márquez regresa con pase directo a la Q2

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati) dominó este viernes la Practice de MotoGP del Gran Premio de Italia, novena prueba del Mundial, tras firmar un mejor tiempo de 1:44.808 en una sesión marcada por el gran nivel de Ducati y por el regreso del español y vigente campeón Marc Márquez (Ducati), que logró el pase directo a la Q2 después de superar sus problemas físicos.

En su vuelta al Mundial tras perderse las citas de Francia y Catalunya por una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y una posterior operación en el hombro, el vigente campeón del mundo completó una sólida actuación en Mugello y terminó sexto, a dos décimas del mejor registro.

El de Cervera cumplió así el principal objetivo del día, evitar la siempre complicada Q1, en una sesión en la que fue claramente de menos a más y llegó incluso a colocarse provisionalmente primero antes del último ataque al crono de Di Giannantonio.

El piloto del VR46 confirmó las buenas sensaciones ya mostradas durante la mañana y acabó imponiéndose por 91 milésimas al italiano Francesco Bagnaia (Ducati), segundo ante su público, mientras que Enea Bastianini (KTM) completó un triplete italiano con la sorpresa de ver tan arriba al piloto del equipo satélite de la firma austriaca.

Franco Morbidelli y Fermín Aldeguer completaron el dominio de Ducati en las primeras posiciones, con cinco motos de la fábrica italiana entre las seis primeras plazas de la sesión.

Marco Bezzecchi (Aprilia), líder del Mundial, también mostró un gran ritmo y llegó a firmar una de las vueltas más rápidas del día, aunque una cancelación por exceder los límites de pista le dejó finalmente séptimo. Su compañero Jorge Martín (Aprilia), todavía lejos de su mejor versión, salvó el corte con el octavo mejor tiempo en su último intento.

Álex Rins volvió a destacar con la Yamaha y terminó noveno, mientras que el brasileño Diogo Moreira (Honda) confirmó su progresión con una meritoria décima posición, logrando por primera vez el acceso directo a la Q2 en MotoGP.

Por contra, Pedro Acosta (KTM) volvió a quedarse fuera del Top 10 después de sufrir un susto y acabar en la grava durante el tramo decisivo de la sesión. El murciano tendrá que pasar por la Q1, igual que ya le ocurrió esta temporada en Jerez.

La sesión estuvo marcada además por dos banderas rojas. La primera, provocada por una caída de Fabio Quartararo (Yamaha) en la zona alta del trazado italiano, y la segunda por un problema mecánico en la KTM de Brad Binder que obligó a detener momentáneamente la actividad en pista.

MUCHO RITMO E IGUALDAD EN MOTO2 Y MOTO3

En Moto2, el italiano Celestino Vietti (SpeedRS Team) lideró la jornada del viernes con récord incluido gracias a un 1:49.420, aunque los españoles volvieron a mostrarse muy competitivos en Mugello. Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) terminó segundo y Manuel González (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), uno de los aspirantes al título, fue tercero. También accedieron directamente a la Q2 Alonso López, quinto; Álex Escrig, sexto; Iván Ortolá, noveno; Daniel Muñoz, duodécimo; y Sergio García Dols, decimotercero.

Mientras, en Moto3, el británico Scott Ogden (CIP Green Power) fue el más rápido del viernes por delante de Marco Morelli, en una sesión con amplia presencia española en las posiciones delanteras. Adrián Fernández (Leopard Racing) acabó tercero, David Muñoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) fue cuarto y David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), sexto. Además, Joel Esteban terminó séptimo y el rookie Jesús Ríos cerró el Top 10 de una jornada muy igualada en la categoría pequeña.