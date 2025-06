Diogo Moreira: "Cuando he visto que había ganado, he sentido mucha emoción"

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto brasileño de Moto2 Diogo Moreira, embajador de Estrella Galicia 0,0, logró este domingo su primera victoria en la categoría intermedia en el Gran Premio de Países Bajos, culminando una trabajada carrera con inteligencia y "mucha emoción".

Moreira triunfó en Assen para convertirse en el primer piloto brasileño en ganar una carrera en Moto2. "Estoy muy contento. Creo que el trabajo que estamos haciendo está dando sus frutos, sobre todo estando muy tranquilo el fin de semana. Este trabajo está haciendo que llegue al domingo con ritmo y con cabeza para estar delante", afirmó en una entrevista con Estrella Galicia 0,0.

Después de debutar la pasada temporada en Moto2 y subir al podio en la última cita, esta temporada acumulaba dos segundas posiciones en Reino Unido y Aragón, logrando la pole position en MotorLand, Mugello y Assen. "Cuando he visto que había ganado he sentido mucha emoción. Por fin hemos conseguido rematar el fin de semana, veníamos de tres poles seguidas y el domingo siempre faltaba un poco, pero bueno, los hemos conseguido y toca seguir así", confesó.

El brasileño se llevó un bonito mano a mano en Assen con el español Arón Canet. "Sabía que en la última curva lo intentaría. Cuando he visto que llegaba el final, he sacado todo lo que tenía guardado. He comenzado a tirar más y a hacer trazadas más afinadas, en la última vuelta he dado todo lo que tenía para sacar cierta ventaja y no tener ninguna sorpresa", afirmó.

Por otro lado, Moreira confesó que también estuvo pendiente de otro español, Manu González. "Miraba las pantallas para saber dónde estaba Manu [González] porque, en teoría, era el que más tenía ritmo este fin de semana. Quería saber dónde estaba, si estaba llegando o no, y si se estaba guardando algo para el final. Sobre todo, hacía muy bien el último sector, lo tenía muy claro. Al final han cambiado todos los planes y he tirado faltando dos vueltas", explicó.

Además, el brasileño se mostró con los pies en el suelo sobre un posible salto a MotoGP. "Bueno, eso el tiempo lo dirá. Yo creo que estoy haciendo mi trabajo y que lo estoy haciendo bastante bien. La verdad es que no pienso en MotoGP ahora, ya llegará el momento. Estoy muy tranquilo y haciendo mi trabajo", terminó.