Diogo Moreira: "El objetivo es acabar como 'Rookie del Año'"

El piloto brasileño de MotoGP Diogo Moreira (Honda), en un evento de Estrella Galicia 0,0 en Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto brasileño de MotoGP Diogo Moreira (Honda) defendió que su objetivo para 2026, su primer año en la categoría reina, es "acabar como 'Rookie del Año'", al mismo tiempo que reconoció que dejó "todo de lado", al llegar a España en 2017, "con gusto", ya que era su "sueño".

"Ha sido todo muy diferente. Al final, es un gran cambio de Moto2 a MotoGP. De momento, durante el fin de semana tengo muchas más cosas que hacer, más eventos, entrevistas... Se me hizo muy corto. La categoría de MotoGP es lo máximo, por eso está todo centrado en ella. La verdad es que estoy muy contento, ha sido un fin de semana positivo. Sin presión este año, de momento vamos por buen camino", analizó el brasileño en declaraciones a su patrocinador Estrella Galicia 0,0.

Moreira tenía "ganas de un fin de semana de carreras" tras los test de pretemporada. "Lo que más he notado es que desde el viernes al domingo todos los pilotos van muy fuerte. Son los mejores del mundo, por lo que tienen todo 'muy por la mano'. El objetivo era no tener caídas y sumar vueltas encima de la moto", reveló, después de finalizar 13º en la Sprint y repitiendo posición en la carrera del domingo en Tailandia.

"La carrera del domingo me ayudó muchísimo a seguir a los pilotos y a entender mucho más por dónde tenemos que ir. Acabé muy contento, y el equipo, lo mismo. Así que todo ha sido positivo", agregó.

El joven piloto, que llegó a España con 13 años, reconoció que dejó "muchas cosas de lado para intentar alcanzar el sueño" de su vida. "Siempre ha sido un sueño, por lo que dejar todo de lado, mi familia, mis amigos y mi vida en Brasil para venir a Europa ha sido algo que he hecho con gusto. Como es un gran sueño, todo se hace más fluido. Al final, creo que nos ha salido bien", celebró.

"Esta temporada nos la tenemos que tomar con calma. Tenemos todo el año para aprender y seguir disfrutando de esta moto. El objetivo es acabar como 'Rookie del Año'. Lo hemos conseguido en Moto3 y Moto2, ahora falta en MotoGP, y lo demás ya vendrá con horas de trabajo", expresó sobre 2026.

Ahora MotoGP vuelve a Brasil con el Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de Brasil. "Siempre tuve el sueño de correr en Brasil con una MotoGP y creo que todos los brasileños también están muy contentos y con ganas. Ya hemos visto que está todo vendido, no quedan entradas para el fin de semana. Vamos a ver qué tal, es la segunda carrera del año. Tenemos que seguir aprendiendo de la moto y de la categoría, pero creo que lo podemos hacer muy bien", comentó.

Y lo hará con el apoyo de Estrella Galicia 0,0. "Ya en 2015 en Brasil hubo un acuerdo, así que ya van 10 años. Sobre todo, es una familia. Siempre me he sentido muy a gusto con ellos y eso también me motiva a seguir creciendo. Espero que sigamos teniendo su apoyo durante muchos años", concluyó.