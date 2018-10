Histórica 'pole' para Marc Márquez en MotoGP

Publicado 06/10/2018 11:21:25 CET

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) ha conseguido este sábado una histórica 'pole position' en el Gran Premio de Tailandia al certificar su primera plaza desde la Q1, algo que nunca se había logrado, en una sesión que dejó a Lorenzo Baldasarri como el más rápido en Moto2 y a Marco Bezzecchi, en Moto3.

En el circuito Chang International, Márquez tuvo que tirar de épica para apuntarse una 'pole' brillante. Su error en la FP3 le obligó a pasar por la Q1, su rabia le llevó a hacer historia. El piloto de Cervera volvió a batir un nuevo récord tras dominar la primera sesión clasificatoria y también hizo la segunda, firmando su 50.ª 'pole' de su carrera.

En segunda posición, Valentino Rossi (Yamaha), que rozó la 'pole' pues se quedó a 0.011 segundos del 93 de Repsol. El italiano saldrá este domingo muy cerca del catalán y con serias opciones porque el segundo cajón es gran resultado para el nueve veces campeón del mundo, sobre todo dadas las características del trazado tailandés, que no son muy favorables a Yamaha.

Completa la primera línea de la parrilla de salida, Andrea Dovizioso (Ducati Team), que saldrá en tercera posición. El piloto italiano concluyó mostró el ritmo más competitivo del fin de semana hasta el momento, siendo uno de los más regulares en Tailandia.

Además, Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) abrirá la segunda línea en la cuarta posición. Cal Crutchlow (LCR Honda Team) concluyó en la quinta plaza por delante de Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar), sexto. El español Dani Pedrosa saldrá desde la tercera fila tras vivir una jornada con mejores sensaciones que en los entrenos.

Por su parte, en Moto2 Lorenzo Baldasarri logró la 'pole'. El piloto italiano logró un buen cronómetro al comienzo de la sesión y aguantó las embestidas de Álex Márquez y Marini. El español de Estrella Galicia fue de menos a más en su afán por hacerse con el primer cajón de la parrilla.

Miguel Oliveira y Francesco Bagnaia, que se juegan el título de la categoría intermedia, saldrán juntos tras haber firmado el quinto y el sexto tiempo, respectivamente. El italiano es quién manda en la general con 234 puntos por los 215 que ostenta el portugués.

BEZZECHI APROVECHA LOS PROBLEMAS DE MARTÍN EN MOTO3

Por su parte, el italiano Marco Bezzecchi consiguió sacar partido a su buen momento. El corredor del Redox PruestelGP paró el cronómetro en 1:42.235 para firmar su segunda 'pole' del curso y aprovechar los problemas que padece el español Jorge Martín (Del Conca Gresini).

El madrileño sufre problemas en su mano derecha, que arrastra desde su caída en Austria. A falta de 15 minutos para el final de la sesión, decidió no arriesgar más y se tuvo que conformar con la decimotercera plaza: "Ayer en la clínica se me empezó a hinchar la mano. No puedo abrir los dedos desde y tengo algo en el nervio. No tengo fuerza al abrir los dedos ni para sujetar el manillar", indicó Martín.

Desde la segunda plaza saldrá este domingo Jaume Masiá (Bester Capital Dubai). El piloto valenciano volvió a acariciar la 'pole' y superó a Kazuki Masaki (RBA BOE Skull Rider). En la segunda fila de parrilla partirán Tony Arbolino (Marinelli Snipers Team), Nicolo Antonelli (SIC58 Squadra) y Darryn Binder (Red Bull KTM Ajo).