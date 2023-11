Jaume Masià: "Les joda o no, ha ganado un español"

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jaume Masià (Honda) soltó su tensión y alegría tras proclamarse campeón del mundo de Moto3 este domingo con su victoria en el Gran Premio de Qatar, donde fue al límite de nuevo con su rival Ayumu Sasaki (Husqvarna), criticando las decisiones de Dirección de Carrera, pero orgulloso de su título.

"Mi ego, mi persona, no me podía permitir que me ganara y visto que nadie me ha ayudado durante todo el año iba a depender de mí. Lo he luchado con muchas ganas y con la sensación que hubiera luchado 20.000 vueltas más. En ningún momento me he cansado, he tenido una fuerza increíble durante toda la carrera y sabía que lo iba a conseguir", dijo en declaraciones a Dazn.

Masià explicó la carrera en Lusail y las advertencias de los comisarios, con su compañero Pitito Fernández ayudando a que el japonés no quedara entre los cuatro primeros. "Mi intención era seguir dándole caña a Sasaki, tenía unas ganas increíbles, pero al final me han calmado, aunque él sigue haciendo también el guarro. Me parece muy injusto", afirmó.

"Ya desde Malasia incluso teníamos una estrategia de que Adrián siguiese a Sasaki y me parece vergonzoso e inaceptable que Dirección de Carrera se rebaje al nivel de que nos diga que Adrián no puede seguir a Sasaki, diciéndonos que no podía molestarle, que era injusto, que no podía estorbarle. No sé qué pensar. Al final, les joda o no ha ganado un español y es lo que hay", añadió.

Así, el piloto español quiso celebrar su conquista. "Al final uno no se lo cree hasta que pasa. Nos lo merecemos como nadie. Siempre he tenido una frase que me la dijo un amigo 'si es para ti ni aunque te quites y si no, no les des ni aunque te pongas'. Me ha tocado a mí, siendo mucho más difícil para mí que para los demás. No me salen las palabras aún. No me creo que soy campeón del mundo", concluyó.