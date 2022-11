Joan Mir: "Es el peor año de mi carrera, no me lo esperaba para nada"

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Suzuki) reconoció este miércoles que está viviendo "el peor año" de su carrera deportiva, una temporada que no se "esperaba", aunque celebró que este "reto" lo ha "sacado adelante con nota", antes de comenzar una "segunda etapa" en Honda.

"Yo creo que es el peor año de mi carrera deportiva, pero con diferencia. No me esperaba un año así para nada. Es complicado de gestionar, no está siendo fácil para mí", admitió Mir, protagonista de la nueva entrega del programa de DAZN 'Carpool'.

Mir se proclamó campeón de la máxima categoría en 2020, aunque lamentó que su título no ha tenido el reconocimiento que debería. "No, en el año del COVID. ¿Qué pasa? ¿Que estábamos todos infectados de COVID y yo estaba bien? Y no se habla de que, 20 años después, se consiguió el título con Suzuki en mi segundo año de MotoGP", expresó.

El pasado mes de mayo su actual equipo anunció oficialmente que abandonaba el Mundial, lo que provocó que el piloto español fichara por Honda, tras cuatro temporadas en Suzuki. No obstante, el balear no desveló si hubiese continuado en la escudería japonesa si esta hubiera continuado en la parrilla. "Es una respuesta que me voy a quedar para mí. Pero cuando una fábrica como Honda llama a la puerta, es complicado decir que no", confesó.

"Empieza como una segunda etapa en mi carrera deportiva. Cuando entré en el 2018 y firmamos con Suzuki, podíamos haber dicho en ese momento: 'Nos vamos a alguna otra fábrica más consolidada en ese momento'. Y decidí coger el reto, entre comillas, más complicado. Y de alguna manera lo hemos sacado adelante con nota. Esto me da fuerzas para decir que cualquier reto lo puedo superar y por eso el reto de Honda es un reto con palabras mayores después de todos estos años complicados que han arrastrado", concluyó.