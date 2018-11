Jordi Torres pasa por el quirófano por su fractura en el pulgar de la mano izquierda

Publicado 07/11/2018 10:48:49 CET

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jordi Torres (Ducati) pasó este martes por el quirófano por la fractura que se hizo en el pulgar de la mano izquierda en el pasado Gran Premio de Malasia.

Según informó este miércoles su equipo, el Reale Avintia Racing, el catalán fue operado en el Hospital Universitari Dexeus del Grupo Quirónsalud en Barcelona por Doctor Xavier Mir, Responsable de la Unidad de la Extremidad Superior y Microcirugía de la Mano en ICATME.

La operación consistió en una cirugía mínimamente invasiva, en la que Mir colocó varios tornillos canulados de compresión para fijar la fractura intraarticular desplazada de la base del primer metacarpiano del pulgar izquierdo, que el de Rubí se produjo tras sufrir una fuerte caída en el transcurso de la cita del pasado fin de semana.

"La operación ha ido bien, ha costado un poquito más de lo que pensaba el Doctor Mir porque había pequeños trozos de hueso sueltos pero, con sus manos mágicas y mediante una artroscopia, me ha colocado dos tornillos para fijar el hueso. Me duele un poco, pero todo ha salido bien y hoy miércoles ya me voy para casa. Esta semana comenzaré a mover los otros dedos y el lunes me volverá a ver el doctor", explicó Torres.