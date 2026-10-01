Jorge Martín: "Siento que soy fuerte pero no superior a Márquez y Bezzecchi"

Archivo - El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Aprilia) en Motegi (Japón) - Stephen Blackberry / Zuma Press / Europa Press

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Aprilia) afronta el Gran Premio de Japón, que se disputa este fin de semana en Motegi, como líder del Mundial, aunque reconoce que todavía necesita encontrar algo más de velocidad respecto a sus principales rivales, el también español Marc Márquez (Ducati) y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).

"La gira asiática normalmente es buena para mí, pero comparado con Marco y Marc, en términos generales me falta un poco de velocidad. Siento que soy fuerte pero no superior a ellos, tengo que apretar un poco más y encontrar la velocidad que me permita luchar por el campeonato", explicó este jueves en la rueda de prensa oficial previa al Gran Premio.

Martín recuperó el liderato en solitario en Austria después de haberlo perdido, empatado a puntos con Márquez, en Misano, y destacó la importancia de mantener la regularidad en una pelea por el título que considera todavía muy abierta. "Sinceramente, creo que la lucha por el campeonato aún está muy abierta", apeló.

"Estamos los dos un poco destacados del resto, pero personalmente trato de mantenerme y seguir sumando puntos. Austria fue un gran fin de semana, remontando el difícil fin de semana de Aragón, pero hay muchos pilotos que pueden estar en la pelea del campeonato", señaló.

"Marc va súper rápido y para mí ya es un privilegio estar aquí y ser capaz de luchar con él. Me siento muy contento", añadió el piloto madrileño, que en 2024 conquistó su primer título de MotoGP.

En cuanto a las opciones de Aprilia en Motegi, Martín recordó que la marca italiana nunca ha subido al podio en Japón, aunque confía en que el nuevo asfalto y la evolución de la moto puedan cambiar esa dinámica. "Es sorprendente que Aprilia nunca haya logrado éxitos aquí, pero la moto ha cambiado mucho desde el año pasado", apuntó.

"Motegi es un circuito no Aprilia, pero tampoco lo era Austria y mejoramos allí. Ahora, con el nuevo asfalto, este fin de semana será interesante entender las condiciones de la pista. Normalmente siempre estamos luchando por el podio y estamos haciendo un buen trabajo, así que ¿por qué no podemos intentarlo también este fin de semana?", añadió.

El de Aprilia también puso en valor la necesidad de combinar velocidad y estrategia en una fase decisiva del campeonato. "La velocidad es lo más importante, sin ella no vas a ningún sitio, y si la tienes debes ser inteligente y jugar tus bazas", afirmó.

Por último, Martín valoró las opciones del piloto local Ai Ogura (Aprilia) en la lucha por el título después de su regreso a la competición en Austria tras perderse dos carreras por lesión. "Sin duda, pero nunca lo sabremos, aunque aún puede ocurrir de todo. En cualquier caso, faltar dos carreras y volver con esa velocidad demuestra que Ogura es súper competitivo. Así que mientras los números le den opciones, tiene posibilidades de luchar por el título", concluyó.