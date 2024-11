Jorge Martín: "Las últimas vueltas ni siquiera podía pilotar"

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Martín (Ducati), que este domingo se ha proclamado campeón en el Gran Premio Solidario de Barcelona, ha reconocido que en las últimas vueltas de la carrera ni siquiera era capaz de "pilotar" y que empezó a "llorar" de emoción, todo culminando un largo "camino" plagado de "altibajos y momentos duros" en los últimos años.

"Es increíble, no sé qué decir, estoy completamente en shock. Esto va dedicado a mi gente, a mi familia, a todas las personas que me han apoyado. Las últimas vueltas ni siquiera podía pilotar, empecé a llorar. Ha sido una carrera muy emotiva y quiero dar las gracias a toda mi gente, está dedicada totalmente a ellos", señaló tras proclamarse campeón.

Además, destacó el largo "camino" que ha tenido que recorrer hasta alzar el título. "Han sido muchas lesiones, caídas, y al final llegamos aquí. Muchas gracias a todo el mundo. Esto va dedicado también a Valencia. Espero que continuemos mejorando y disfrutando del momento, que es lo más importante, vivir en el presente y disfrutar del momento", apuntó.

Posteriormente, en declaraciones a DAZN, resaltó los "muchos altibajos y muchos momentos duros" que ha atravesado. "No he tenido un camino fácil, todos sabemos de dónde vengo. Mis padres han peleado mucho para que yo pudiese cumplir mi sueño, y era este: ser campeón del mundo de MotoGP. No lo he tenido fácil, pero eso me ha hecho ser más fuerte; si no lo hubiera tenido complicado, quizá me hubiese rendido antes. Es el sueño de mi vida, podría parar mañana que sería ya la persona más feliz del mundo. Pero hay 'Martinator' para rato", indicó.

También afirmó que este año ha trabajado mucho "en saber correr" y en pilotar "sin ese miedo a perder, sino con la ilusión de ganar". "No quería mirar las vueltas, la primera vez que vi quedaban siete y tenía a Aleix -Espargaró- detrás, eso me tranquilizaba, sabía que era un buen aliado. Hubo un momento en el que en una pantalla he visto a mi padre, y ahí me he empezado a pensar en los macarrones que me hacía mi madre cuando estábamos en el karting, en los madrugones, las horas extra, en mi abuelo... y he tenido que enfocarme", confesó.

En otro orden de cosas, el madrileño dio las gracias a Ducati, a pesar de que la marca no le ha elegido como piloto oficial para la próxima temporada. "Quería dar las gracias a Ducati, que me dio la oportunidad de ganar MotoGP. Quizá no hemos acabado de la mejor forma, porque no he ido al equipo oficial, pero me ha dado la oportunidad de tener todas las armas para poder pelear y que ganase el mejor", explicó.

También agradeció las felicitaciones de su rival por el título, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia. "Éramos uña y carne cuando éramos pequeños y me alegré por él el año pasado. No tiene sentido llevarnos mal. Él dijo que se alegraría por mí si ganaba el Mundial, así que yo le invito hoy a la fiesta", finalizó.