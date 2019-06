López: "Se nos ha escapado el podio pero me hace más fuerte"

Publicado 16/06/2019 12:51:47 CET

MONTMELÓ (BARCELONA), 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Alonso López (Estrella Galicia 0,0) ha lamentado que se le haya escapado el podio en la carrera del Gran Premio de Catalunya pero ha asegurado que esa lucha y el terminar cuarto le hará estar "más fuerte" de cara a la próxima cita del campeonato en Assen (Holanda).

"He rodado tercero o segundo casi todo el tiempo, así como liderado la carrera. Al final, se nos ha escapado el podio, pero son cosas que pasan y esto nos hace más fuertes para la carrera en Holanda. También quiero dar las gracias a mi equipo porque la moto, sinceramente, volaba. Me siento más fuerte a cada momento", aseguró en declaraciones facilitadas por el equipo.

López celebró además su gran nivel durante todo el Gran Premio. "He estado todo el fin de semana trabajando con mi compañero Sergio García Dols y eso nos había hecho más fuertes a los dos. En carrera, estaba rodando muy cómodo en el grupo de cabeza. El ritmo había sido rápido en las dos primeras vueltas, pero después se ha ralentizado", explicó.

Por su parte, su compañero en el Estrella Galicia 0,0 Sergio García Dols no pudo terminar la carrera al verse implicado en una caída múltiple. "En la carrera estaba luchando, aunque me reservaba para atacar en las últimas vueltas. Ni siquiera he visto quién me ha tocado. Es la tercera vez que me pasa, pero es algo que puede ocurrir en las carreras. Ha sido una pena, porque con el ritmo que hemos tenido todo el fin de semana creo que teníamos opciones para luchar por el podio", apuntó.

"Ha sido un fin de semana positivo porque he rodado rápido con y sin referencias en cada sesión, y logrado un buen ritmo. También estoy muy contento de cómo hemos trabajado en el equipo, al que debo mis opciones de haber estado delante", agradeció el 'rookie'.