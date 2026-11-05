Marc Márquez afronta en Catar su primer 'match point' para reconquistar el trono

Los pilotos españoles Jorge Martín (Aprilia) y Marc Márquez (Ducati) en el GP Australia 2026 de MotoGP - James Forrester / Zuma Press / Europa Press

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato del Mundo de Motociclismo afronta este fin de semana la vigésima cita de la temporada con la disputa del Gran Premio de Catar en el circuito de Lusail, donde Marc Márquez (Ducati) dispondrá de su primera oportunidad matemática para proclamarse de nuevo campeón del mundo de MotoGP y lograr así su décimo título mundial.

Marc Márquez lidera la clasificación general con 399 puntos y 44 de ventaja sobre Jorge Martín (Aprilia) a falta de tres carreras para la conclusión del campeonato, por lo que podría certificar la conquista de la corona bajo los focos del trazado catarí en una carrera en la que Yamaha no participará tras decidir no viajar al país por la situación en Oriente Medio.

Pero los focos están centrados en el piloto catalán, que se encuentra en disposición de rematar una trayectoria ascendente en el campeonato tras haber llegado a estar a 102 puntos del liderato. Para coronarse este fin de semana en Lusail, las cuentas pasan por sumar 30 puntos más a lo largo del Gran Premio que su principal perseguidor, el madrileño Jorge Martín (355 puntos), y ocho más que su compañero en el equipo de fábrica de Aprilia Marco Bezzecchi (332 puntos).

Para ello, las opciones del de Cervera de cerrar el certamen el domingo dependen de terminar al menos quinto en la carrera Sprint del sábado. De lograrlo, el piloto catalán añadiría un nuevo título a un palmarés que cuenta con nueve coronas mundiales: un título en 125cc/Moto3 (2010), uno en Moto2 (2012) y siete en la categoría reina de MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025). Además, Márquez cuenta a su favor con el antecedente de haber ganado en Lusail en dos ocasiones (2014 y 2025) y con el dato histórico de haber amarrado cinco de sus siete cetros de MotoGP en la primera oportunidad matemática de la que dispuso.

Por su parte, Jorge Martín afronta el fin de semana pendiente de una revisión médica este jueves tras perderse las carreras con puntos en juego del pasado Gran Premio de Malasia a causa de su fractura de muñeca. "Fue una pena no haber podido continuar el fin de semana en Sepang, pero el mero hecho de haber tenido la oportunidad de intentarlo ya fue todo un logro. Regresé a España para seguir con los tratamientos necesarios para recuperarme de la lesión y llegar a Qatar en las mejores condiciones posibles", ha manifestado el piloto.

En una situación similar se encuentra Marco Bezzecchi, tercer clasificado de la tabla, quien necesitará estar en el 'Top 5' de la esprint para mantener vivas sus opciones matemáticas de estirar la pelea por el campeonato.

La previa de la cita en Lusail llega marcada asimismo por la ausencia confirmada de la fábrica Yamaha. Tras evaluar la situación en Oriente Medio, la compañía japonesa ha decidido mantener sus restricciones de viaje y no participar en el Gran Premio de Catar con los equipos Monster Energy Yamaha MotoGP y Prima Pramac Yamaha MotoGP, una postura adoptada de forma independiente a la organización del campeonato.

En el resto de la parrilla se acumulan las novedades médicas. Pedro Acosta (KTM), cuarto en el Mundial con 295 puntos y aún con remotas opciones matemáticas al necesitar sumar 31 puntos más que Márquez, llega tras subir al podio en Sepang. En la escudería BK8 Gresini Racing MotoGP se produce el regreso del español Fermín Aldeguer tras recuperarse de la operación en su mano derecha por la fractura sufrida en Indonesia.

Por otro lado, Iker Lecuona volverá a subir a la moto para sustituir a Alex Márquez (Ducati, equipo satélite Gresini), quien ha pasado por el quirófano para operarse del hombro tras la cita malasia. Por su parte, el británico Jake Dixon (Honda HRC Castrol) sustituirá a Joan Mir, quien continuará recuperándose en casa tras abandonar en Malasia, mientras que Raúl Fernández está pendiente de revisión médica por fracturas en los dedos.

La nómina de aspirantes en el trazado catarí la completan nombres como Fabio Di Giannantonio (VR46), sexto con 265 puntos y ganador en Lusail en 2023, o Francesco Bagnaia (Ducati), vencedor de la edición de 2024. Enea Bastianini (KTM), décimo de la tabla y ganador en este escenario en 2022, buscará repetir actuación en una pista donde la escuadra austríaca también contará con las bazas de Maverick Viñales y Brad Binder. Asimismo, Diogo Moreira (Honda) dispone de su primera opción de sellar matemáticamente el galardón de 'Rookie del Año' si suma 15 puntos.

GONZÁLEZ DEFIENDE UN AJUSTADO LIDERATO ANTE GUEVARA EN MOTO2

En Moto2, la lucha por el título llega al rojo vivo tras la disputa del Gran Premio de Malasia, con Manuel González (Kalex) defendiendo el liderato de la categoría intermedia con 276,5 puntos. El piloto madrileño dispondrá de tan solo 3,5 puntos de ventaja sobre Izan Guevara (Boscoscuro), segundo clasificado con 273 puntos tras haber recortado distancias en la última cita. Iván Ortolá (Kalex) ocupa la tercera posición de la tabla con 199,5 puntos, por delante del colombiano David Alonso (191 puntos), vencedor en Sepang, y de Dani Holgado (190 puntos).

QUILES BUSCA EN CATAR CONTINUAR SU DOMINIO TRAS EL TÍTULO DE MOTO3

Por último, en Moto3, el español Máximo Quiles (KTM) afronta la cita de Lusail tras haber alcanzado en Sepang su undécima victoria de la temporada, la primera desde que selló de forma matemática el campeonato del mundo. Quiles domina la clasificación con 376 puntos, en un campeonato donde la pelea se centra en el subcampeonato. David Almansa ocupa la segunda plaza con 228 puntos, manteniendo un margen de 23 puntos sobre Brian Uriarte (205 puntos) y Álvaro Carpe (205 puntos).