Marc Márquez aprovecha la escabechina de las Aprilia y recupera el liderato de MotoGP

Marc Márquez - Zulkarnain / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati) se ha aupado al liderato de MotoGP después de ganar este sábado la carrera al esprint del Gran Premio de Indonesia, decimoséptima prueba del Mundial de motociclismo, en la que aprovechó los problemas de Aprilia y el cuarto puesto del hasta ahora líder, Jorge Martín (Aprilia).

El de Cervera, que partía desde la cuarta posición de salida, justo por delante del de San Sebastián de los Reyes, esperó su momento en Mandalika, un circuito nada favorable a su Ducati. La escabechina de las Aprilia en la carrera corta facilitó el camino del nueve veces campeón del mundo.

El 'poleman' Raúl Fernández (Aprilia) y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que arrancó segundo, se tocaron en la primera curva de la vuelta inaugural, lo que dejó a otra de las motos de Noale, la de Martín, en cabeza de carrera. Su primera posición, sin embargo, solo le duró ocho giros.

En la vuelta 9, Márquez adelantó al madrileño, lastrado por problemas con las presiones de sus neumáticos. No fue el último contratiempo del campeón del mundo de 2024, que cuando trataba de recuperar la posición en la última vuelta se fue largo y cayó hasta el cuarto puesto, lo que dejó el liderato del Mundial en manos de Márquez. El japonés Ai Ogura (Aprilia) y el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati) completaron el podio de la esprint.

Ahora, el catalán manda en la general de Pilotos con 343 puntos, cuarto más que Martín (339), y volverá a salir por delante de él en la carrera de este domingo. Bezzecchi, por su parte, continúa tercero con 284 unidades a pesar de no conseguir terminar este sábado, y el español Pedro Acosta (KTM), sexto en la esprint, es cuarto con 247.

El murciano terminó la carrera corta por detrás de Alex Márquez (Ducati), que cerró el 'Top 5', y por delante de Fermín Aldeguer (Ducati), séptimo. Fuera de los puntos concluyeron Alex Rins (Yamaha), que fue décimo; Máverick Viñales (KTM), decimoctavo; y el sustituto de Joan Mir, Aleix Espargaró (Honda), vigésimo.

GUEVARA REPITE POLE EN MOTO2 Y GONZÁLEZ SALDRÁ DÉCIMO

Mientras, en Moto2, el español Izan Guevara (Boscoscuro), segundo del campeonato, hizo valer su crono de 1:31.963 para hacerse con su segunda pole consecutiva y encabezar una primera fila en la que le acompañarán su compatriota Alex Escrig (Forward) y el colombiano David Alonso (Kalex), mientras que el líder, Manu González (Kalex), tendrá que salir décimo.

Dani Holgado (Kalex), Dani Muñoz (Kalex) e Iván Ortolá (Kalex) integrarán una segunda fila en Mandalika íntegramente española, y José Antonio Rueda (Kalex) y Alonso López (Kalex) saldrán decimocuarto y decimoséptimo, respectivamente.

Entre los que no lograron avanzar a la Q2, Adrián Huertas (Kalex) comenzará decimonoveno, por delante de Ángel Piqueras (Kalex); Xabi Zurutuza (Forward) arrancará vigésimo tercero; Alberto Ferrández (Boscoscuro) vigésimo cuarto; Sergio García Dols (Kalex) vigésimo sexto; y Arón Canet (Boscoscuro) vigésimo séptimo.

URIARTE SORPRENDE EN MOTO3 Y QUILES PARTIRÁ SEXTO

Por último, Brian Uriarte (KTM) dio la sorpresa en la Q2 de Moto3 al hacerse con la pole. Con un registro de 1:36.861, el cántabro se impuso por 87 milésimas a David Almansa (KTM) y por dos décimas a Álvaro Carpe (KTM), segundo y tercero del Mundial respectivamente y que acompañarán en la primera línea de salida.

Mientras, el líder Máximo Quiles (KTM), que este domingo tendrá su segundo 'match point' por el título, deberá remontar posiciones desde la sexta plaza, en una segunda fila desde donde también saldrá Adrián Fernández (Honda), cuarto.

Además, Adrián Cruces (KTM) saldrá noveno; Jesús Ríos (Honda) lo hará duodécimo; Joel Esteban (KTM) iniciará desde la decimotercera posición; y David Muñoz (KTM), desde la decimoséptima.