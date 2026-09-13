Marc Márquez aprovecha en San Marino una temprana caída de Bezzecchi y alcanza el liderato del Mundial

Marc Márquez, en Misano. - Federico Manoni / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha ganado este domingo la carrera larga de MotoGP en el Gran Premio de San Marino, decimocuarta cita del Campeonato del Mundo, mientras que su compatriota Manuel González (Kalex) ha vencido en la categoría de Moto2 y el también español Máximo Quiles (KTM) ha logrado 'in extremis' el triunfo en Moto3.

En el Misano World Circuit Marco Simoncelli, batiendo su récord en las gradas con 184.051 espectadores, Máximo Quiles obtuvo esa victoria tras un desenlace reñidísimo y donde se impuso a David Almansa (KTM) por 0.021; Brian Uriarte (KTM) completó el triplete español en el podio.

En la cilindrada intermedia, la salida fue accidentada y todos los pilotos de su primera fila se fueron al suelo, beneficiando a un Manu González que a la postre acabó venciendo y dio un golpe en la lucha por el título mundialista; segundo terminó el neerlandés Collin Veijer (Kalex) y el tercer puesto lo ocupó el belga Barry Baltus (Kalex).

Después llegó MotoGP, plato fuerte dominical, y hubo unanimidad en la elección de los neumáticos, con medio delantero y medio trastero para dar las 27 vueltas previstas al trazado sanmarinense. Aunque el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) lucía la 'pole position' y salió bien, se cayó entre las curvas 12 y 13 durante una primera vuelta desgraciada para él.

Ya no volvió a la pista y dejó vía libre al batallón de españoles en busca de la victoria, pues los otros italianos ilustres no dieron la talla; Fabio Di Giannantonio (Ducati) bajó pronto hasta la octava plaza y Francesco Bagnaia (Ducati) se cayó en la sexta vuelta, momento en que Marc Márquez ostentaba provisionalmente el primer lugar de la carrera.

A su rebufo tenía a Jorge Martín (Aprilia), quien incluso lo rebasó en la séptima vuelta, pero ese escenario duró poco porque las Ducati de Álex Márquez y de Fermín Aldeguer se le echaron encima rápidamente, amén de la KTM de Pedro Acosta. El menor de los hermanos Márquez se colocó segundo en la decimocuarta vuelta y 'Martinator' comenzó a flojear.

No en vano, en la decimosexta vuelta fue adelantado por Acosta y en la vigésima por Aldeguer, teniendo que conformarse con el quinto puesto y viendo cómo una posición por debajo Raúl Fernández (Aprilia) abrochó el sextete de españoles en la línea de meta. Este desenlace situó a Marc Márquez liderando el Mundial de pilotos por primera vez este año.