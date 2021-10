Marc Márquez: "Estar en 'Top 5' sería bueno, me gustaría ser más rápido"

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que un buen resultado en el GP de la Emilia Romaña sería un 'Top 5' pero reconoce que le gustaría ser "más rápido" en Misano y en este tipo de circuitos y que, de aquí al final del Mundial, se marca como reto estar cerca de la cabeza.

"Este fin de semana veremos dónde estamos, intentaré dar pequeños pasos adelante y estar entre los cinco primeros sería un buen resultado. Pero me gustaría ser un poco más rápido en circuitos de curvas a derecha", aseguró en rueda de prensa.

Márquez, ganador de la última carrera en Austin (Estados Unidos) en un territorio propicio, se mide ahora a Misano con unas miras más bajas. "Llego a Misano con las sensaciones del test, más que no de Austin porque es un circuito especial. En la primera carrera aquí en Misano nos fue mejor de lo esperado, fuimos cuartos y no me lo esperaba", reconoció.

"Vamos mejorando pero demasiado lento, es muy lento el proceso y regresar después de la lesión es difícil. Soy capaz de pilotar de una manera aceptable y he conseguido tres podios, pero no es el rendimiento que me gustaría tener. Tenemos que seguir empujando, pero preveo para este final de temporada estar cerca de los pilotos de delante, entre los 5 primeros, era el objetivo", aportó.

Siendo imposible luchar por este Mundial, que fue el de su regreso tras una larga lesión de húmero, aseguró que su reto es terminar cerca de los mejores y seguir avanzando hacia poder volver a ser, en 2022, el Márquez que luchaba por los títulos y los ganaba.

"Me siento bien, por supuesto cuando estás luchando por el campeonato tienes una concentración adicional, energía y motivación extras, y cuando no luchas es distinto. Pero estoy compitiendo en mi propio campeonato y siempre trato de encontrar objetivos distintos. Cuando los consigo es mi forma de mantener la motivación y seguir en mi progreso y avance", se sinceró.

Preguntado por la posibilidad de ampliar el número de Grandes Premios a partir de 2022, se mostró contrario. "Es cierto que queremos competir en muchas zonas, pero 21 carreras ya son muchas así que si en un futuro queremos llegar a más países habría que eliminar algunas carreras, porque ya hay varias en una única temporada", argumentó.