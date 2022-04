Marc Márquez: "Estoy aquí para correr y no para pensar en las lesiones"

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) aseguró que afronta el Gran Premio de las Américas con la intención de "ganar confianza" y "no para ganar la carrera" después de las lesiones sufridas recientemente tras las caídas en el GP de Indonesia.

"Después de Mandalika pasé una semana muy dura, con ese riesgo a correr y es algo que comenté con el médico y pensamos que era mejor quedarme en casa relajado y prepararme bien. Esta semana he pasado por otra revisión médica y mi vista está bien. Evidentemente no me encuentro en mi mejor forma pero voy a intentar conseguir un gran FP1 y así empezar el fin de semana", indicó Márquez en rueda de prensa.

"No recuerdo demasiado de esa caída (Indonesia), lo recuerdo más por las imágenes del vídeo que por lo que yo viví. Debo decir que el GP de Indonesia fue de los peores en mi carrera porque me caí varias veces, tenía un nuevo neumático trasero, acabé cayéndome pero ahora estoy recuperando esa confianza y trabajé duro la semana siguiente después del percance aunque fue muy dura. Por suerte estoy aquí", añadió.

Preguntado si es posible que gane este domingo, el ilerdense dijo que "claro que es posible". "Pero no es la manera en la que voy a abordar el fin de semana. Vengo del GP de Indonesia donde sufrí mucho y me caí demasiado", incidió. "Ahora estoy otra vez en marca pero el enfoque para este fin de semana no es conseguir la victoria sino ganar confianza".

"En comparación con Qatar me siento un poco mejor porque en Qatar también sufrí mucho pero en cuanto a confianza me siento peor, esto es obvio después de otra lesión y al afectarme de nuevo a la vista. Esto es algo que me da miedo y me asusta", añadió sobre su diplopía. "Pero aparte de esto el campeonato está ahí y es importante, pero no es mi objetivo principal hoy aquí, jueves, en Estados Unidos", apuntó.

Sobre el alta médica, el catalán explicó que en unas horas tiene "revisión médica". "Pero si estoy aquí es porque la vista la tengo bien porque o ves o no ves, no puede ser de otra manera. He probado la moto en el Circuito de Alcarrás, en Lleida, y no ha habido ningún problema, ya veremos cómo va el fin de semana", manifestó.

"Íbamos muy bien pero con la nueva carcasa todo cambió y el enfoque para este fin de semana, como ya he dicho antes, es ganar confianza, no la carrera. Ahora tengo que ir recuperando esa confianza. No voy a ir empujando más de lo necesario porque no quiero más (...) Es cierto que es la segunda vez que tengo problemas con la vista en solo seis meses y he hablado con los médicos y he preguntado cual es el porcentaje de que vuelva a suceder y qué puede ocurrir si paro un año", relató.

"Al final me han explicado que el impacto de la caída fue enorme y el riesgo va a ser el mismo este fin de semana y dentro de un año. Es un nervio dentro del ojo y se mueve por el impacto pero si estoy aquí es para correr, no debo pensar que no debo caerme. Estoy aquí para correr y no para pensar en las lesiones", sentenció tajante.