Marc Márquez: "Hemos dado un gran paso respecto a Malasia"

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda), noveno en la combinada de tiempos del test de pretemporada de Mandalika, ha asegurado que ha rodado con "un poco de dolor en el hombro", por lo que se ha centrado en "el ritmo de carrera y la configuración" de la moto, en la que nota "una gran diferencia" respecto al test de Sepang.

"Realmente he disfrutado mucho hoy, estaba cansado al inicio, pero divertirme y disfrutar de la moto ha sido la mejor manera de trabajar. Siento un poco de dolor en el hombro, por eso no nos hemos focalizado en los tiempos, porque presionar para lograr una vuelta rápida requiere mucha potencia y he trabajado en el ritmo de carrera y la configuración", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

"He continuado mejorando mis sensaciones sobre la moto y ahora, comparándolo con Malasia, noto una gran diferencia. Hemos dado un gran paso con la nueva moto y la sensación va mejorando con cada vuelta. HRC y el equipo Repsol Honda han hecho un gran trabajo para llevarnos a donde estamos hoy y tengo muchas ganas de empezar la temporada. ¡Unas pocas semanas para seguir entrenando más y luego, a correr!", finalizó.