Marc Márquez: "Hemos hecho una estrategia realmente buena"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) valoró la "estrategia realmente buena" que siguieron este sábado para lograr al menos el séptimo puesto de la parrilla del Gran Premio de San Marino, con mucha lucha y la ayuda de todo el equipo.

"Estoy feliz por el día de hoy, porque en los terceros entrenamientos libres hemos luchado mucho. La Q1 siempre es muy difícil, pero con el equipo Repsol Honda hemos hecho una estrategia realmente buena", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera valoró que pese a las dificultades podrá estar en la pelea del domino. "Quiero agradecer al equipo y a Bradl porque ha sido el piloto que abrió pista. En la Q2 he vuelto a apretar y he podido hacer una buena vuelta, estoy contento porque he estado luchando mucho en este circuito. No estamos muy lejos de la cabeza considerando esto", terminó.