Marc Márquez mantiene a raya a Marco Bezzecchi en la Sprint de San Marino

Marc Márquez, durante una carrera. - Italy Photo Press / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha ganado este sábado con autoridad, por delante del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) y del también español Jorge Martín (Aprilia), la carrera Sprint en la categoría de MotoGP durante el Gran Premio de San Marino, decimocuarta prueba del Campeonato del Mundo.

En el Misano World Circuit Marco Simoncelli, Marc Márquez salía desde el segundo puesto de la parrilla, pero en la primera de las 13 vueltas programadas pasó a Bezzecchi. De hecho, lo adelantó en la primera curva, a derechas, y no soltó el liderato de la carrera hasta la meta. Por su parte, el italiano también mostró buen ritmo y acabó en segundo lugar.

A su espalda, el también italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati) rodó mejor que otro español, un Fermín Aldeguer (Ducati) sin el mismo nivel que horas antes durante las sesiones clasificatorias por la 'pole'. No en vano, él terminó octavo esta Sprint porque, entre otras cosas, cedió al empuje que llevaba su compatriota Jorge Martín, con brío los sábados.

En la vuelta 7, 'Martinator' rebasó a Di Giannantonio, si bien ya no pudo alcanzar a su compañero en el Aprilia Racing Factory Team. A raíz de este podio en la Riviera de Rímini, el propio Jorge Martín se quedó con 263 puntos en el liderato del Mundial de pilotos y Marc Márquez se le situó a 14 puntos de distancia, con Bezzecchi en tercer lugar a 22.