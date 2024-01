Marc Márquez: "Me siento como un niño con zapatos nuevos"

El equipo Gresini presenta las Ducati de los Márquez



MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez confesó estar como "un niño con zapatos nuevos" durante la presentación del equipo Gresini, que compartió como la próxima temporada con su hermano Álex, ambos dispuestos a explotar el buen momento de las Ducati.

"Estoy muy contento de estar aquí, me siento un poco extraño. Es un reto muy bonito. Hemos pasado un gran día en el cuartel de Gresini. Sólo he pasado un día en la moto, me sentí bien. Estoy curioso por entender todo. Soy como un niño con nuevos zapatos, que quiere aprender nuevas cosas", dijo en la presentación.

El ocho veces campeón del mundo dejó atrás una década en Honda para subirse a la moto campeona en 2023. "El objetivo, por lo que cambié, gané mucho pero los últimos cuatro años han sido duros. Quiero un cambio y disfrutar de nuevo en la moto", afirmó.

El de Cervera apuntó que piensa como espejo al que mirarse en Francesco Bagnaia y Jorge Martín, primero y segundo del pasado Mundial, aunque confesó que tendrá que ir poco a poco. "Mi mayor rival soy yo. La expectación es muy alta, la ilusión es muy alta, pero con mi equipo, tenemos que hacer lo que se pueda hacer. Mi foco están en Bagnaia y Martín, los mejores", apuntó.

"Me gusta sentirme en familia, estar cercano al equipo. Gresini es una gente maravillosa espero tener un gran año. Empezaré de poco a poco, tratar de encontrar la parte divertida de nuevo", añadió, tomando la palabra después de su hermano Álex, quien apuntó que eligió el lado derecho del box antes que "el nuevo".

Para el menor de los Márquez, la segunda temporada en Ducati promete. "Llegué el año pasado en un momento complicado en mi carrera, pero creí en este proyecto, en este equipo. Ha sido una buena temporada, cometimos errores que hay que corregir pero terminamos muy bien, con buenos resultados", afirmó.

"Hemos tenido una evolución, tenemos que ser rápidos. Espero un año centrado en carrera a carrera, ser realista de mis opciones en cada circuito y estoy seguro que llegará un momento en el que pueda entender dónde podemos llegar. Ganar carreras es sin duda el objetivo", afirmó.

Por otro lado, Álex confesó la motivación de compartir equipo con su hermano. "Es un sueño compartir equipo con él, lo hicimos una vez pero por poco tiempo. Tener un compañero tan fuerte y en el equipo será bueno", apuntó desde el escenario donde lucieron las dos motos de los Márquez, la nueva era de la Desmosedici.