1136657.1.260.149.20261123145938 El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati), en una rueda de prensa en Fitz, Madrid. - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) confesó este lunes que no se ha "reconocido" en "muchas" ocasiones esta temporada, pero era una sensación que le "gustaba", porque "no sentía la ansiedad de ganar cada domingo", al mismo tiempo que explicó que conquistó su décimo título mundial por "combinar lo mejor" de los pilotos de Aprilia Marco Bezzecchi y Jorge Martín.

"Ha sido una temporada superlarga, dura, ha pasado de todo. La vivo con mi hermano y también le han pasado muchas cosas, los dos nos retroalimentamos y parecía que este año nos estaba golpeando a los dos la mala suerte. Jerez fue el punto de inflexión, me caigo sin saber por qué. Cada vez que intentaba pilotar fallaba algo, ahí entendí que algo pasaba en el brazo, el doctor buscó una solución y ahí planificamos la cirugía para dar un paso atrás y coger inercia. Desde Le Mans empezamos a pilotar como sabíamos", arrancó la comparecencia en la sala Fitz en Madrid.

El de Cervera, después de proclamarse campeón del mundo de motociclismo por décima vez, reveló que "ha sido un año en el que muchas veces" no se reconocía. "Pero me gustaba, porque no sentía esa ansiedad por ganar cada domingo, esa obsesión. Esto me ha hecho llevar el título hasta el final y poderlo conseguir", comentó.

Porque "era la afición" la que "repetía lo de los 10 Mundiales". "Muchas años he sido el más rápido y se ha ganado, es mucho más fácil. En el deporte se ven los 40 minutos de la carrera, pero no se gana solo en pista, se gana fuera de ella, moviéndote bien, estando en el momento justo. Tienes que ser ambicioso en todos los aspectos, renunciando a otras cosas", dijo.

"En Mugello le dije a mi entorno que no se hablaba de campeonato, les dije que estaba perdido. Buscamos una base para poco a poco construir. Eran 102 puntos, eran muchos, pero no era la primera vez que lo afrontaba, en 2011 fueron incluso más puntos, pero no te pones presión extra, intentas ser tú la presión para el resto. En 2011 lo hice siendo el más rápido, y este año el más rápido ha sido Bezzecchi, el más luchador ha sido Martín, y yo he podido combinar lo mejor de uno y de otro", elogió a su rivales de Aprilia.

Y abordó la comparación con los nueve entorchados del italiano Valentino Rossi. "Tenía que salir el nombre...", bromeó. "No ha llegado la felicitación ni la espero. Yo espero cosas de las personas que me pueden aportar. Él me ha aportado mucho, ha sido mi inspiración, pero no te tienes que llevar bien con todo el mundo, será porque somos acuario los dos, hemos chocado más", ironizó.

"Tenemos que ser realistas, ha conseguido mucho, ha hecho mucho por el motociclismo, pero no me cambia la vida retirarme con 10, con 11... Pero igualar al más grande, al que tiene más títulos, ha sido de las mejores sensaciones, hasta que llegue uno, espero verlo, que nos supera", agregó.

Porque para él mismo, "Marc Márquez no es el mejor de la historia porque no hay mejor de la historia". "Estoy entre uno de los mejores, así lo dicen los números, pero el mejor es muy relativo. Doohan, Valentino, Lorenzo, Dani Pedrosa... Cada uno tiene su momento y yo estoy orgulloso de estar entre esos nombres", expresó.

"No me lo explico, pero ha pasado, es lo bonito del deporte", dijo sobre este octavo título en la categoría reina. "Ahora a disfrutar. Los deportistas pecamos de vivir en el futuro, de no saborear bien los buenos momentos. El año pasado me demostró que gané y después me lesioné, es el riesgo. Toca disfrutar el presente y saborear esta semana. El 'ahora qué' lo dejo a la interpretación, me salió así de dentro", agregó.

Aunque al de Cervera no le "ha extrañado" que se haya deslizado una posible retirada después de este décimo título, "porque podía ser lógico, dependiendo de qué mentalidad tengas". "En mi cabeza no está nadie, solo yo, estoy disfrutando al máximo, después del domingo hay un test, las Navidades, habrá tiempo de preparar 2027. Tengo contrato firmado hasta 2028, mientras me encuentre bien y con ganas, mi intención es seguir disfrutando de mi pasión", valoró.

"Será el mismo desafío que en toda mi carrera. Desde 2013 he conseguido más del 50% de los títulos, es un orgullo ser un referente, ser inspiración. Tienes que estar preparado para todo y aceptar lo que necesitas y te pide tu cuerpo, esto es lo que he hecho siempre y lo que voy a hacer ahora, seguir mi instinto. El hambre, si compito, es para ganar, siempre lo he hecho así. Cuando se baja la visera, el punto racional ya no existe", apuntó sobre el futuro.

Porque las claves de su éxito han sido la "mentalidad positiva" y, "sobre todo, no tener miedo al fracaso". "No habría cambiado Honda por Gresini, me comí el orgullo, acepté tirar para atrás, dinero aparte, para ver si volvía a ser rápido. Me dio la oportunidad de estar en el equipo más rápido", recordó.

Márquez también tuvo palabras positivas para Jorge Martín. "Intento siempre hablar siempre bien de mis rivales, son los que te hacen mejorar y disfrutar el título. Lo admiro mucho, el año pasado pasó un año que no se lo deseo a nadie, empezó la temporada sin haber hecho una pretemporada normal y ha demostrado que ha sido un gran luchador, que cree en su instinto. Si tiene armas, va a dar guerra en el futuro", auguró.

"El año que viene es una incógnita para todo el mundo, motos nuevas, formato nuevo... Quien bien acaba, bien empieza. Las Aprilias irán muy rápido, Pedro Acosta es el que lidera la nueva generación, y es ley de vida. Lo intentaré alargar todo lo que pueda, pero seguramente sea un 2027 de altibajos", añadió sobre la próxima temporada, con nuevo reglamento.

Finalmente, evitó "poner esa presión" del triplete -en las tres categorías- a su hermano Álex, que ya ha sido campeón en 125cc y Moto2. "Yo le quité la oportunidad de conseguirlo el año pasado, lo tenía todo para ganar. De él he cogido el concepto del trabajo, siempre lo ha hecho, es muy difícil ser el 'hermano de'. Se ha hecho su sitio y le deseo lo mejor, ojalá lo pueda conseguir, lo disfrutaré más que este último mío", concluyó.