Marc Márquez: "No quería que la lesión marcara mi carrera deportiva, sino que fuera una experiencia más"

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati), flamante campeón del mundo de MotoGP, ha afirmado que "no quería que la lesión marcara" toda su "carrera deportiva" en la élite del motociclismo, "sino que fuera una experiencia más" durante un 2025 exitoso para él por el título y para su hermano Álex por el subcampeonato también en el Mundial.

"Esta lesión que estoy viviendo ahora mismo anímicamente se lleva muy bien porque has sido campeón. Pero sí que es verdad que cuando tienes una lesión de tres años, o tienes un entorno fuerte que te ayuda y que va contigo, o es imposible", declaró Márquez este martes durante la presentación de la nueva docuserie de DAZN titulada 'Volver'.

"Cuando estás en la cresta y caes al suelo, no es el suelo, caes debajo del suelo y allí está todo muy oscuro. Te dan un empujoncito, un tirón de brazo y te ayudan a subir. Y del entorno, tengo la gran suerte de que a nivel familia, a nivel de pareja, a nivel de entorno profesional pues estoy cubierto, más que cubierto, y les estoy muy agradecidos", añadió el piloto desde los Teatros Luchana en Madrid.

Luego aludió al título de la serie, compuesta por cuatro episodios y que profundiza en uno de los momentos más duros de la carrera del '93'. "Volver significa quedarme en paz conmigo mismo porque no quería que la lesión marcara mi carrera deportiva, sino que fuera una experiencia más y una anécdota más", admitió el piloto de Cervera (Lérida).

"Ha sido un documental sorpresa para mí. Estoy aquí por la reacción o la impresión que me creó cuando lo vi por primera vez. He visto solo el tráiler, no he visto nada del documental. Pero cuando lo vi, la reacción que me creó fue de emoción y cuando vi hablar leyendas del deporte español como Rafa Nadal, Pau Gasol, Fernando Alonso, Iniesta, Alexia Putellas, etc. fue algo impresionante, fue algo diferente", subrayó.

"En diciembre, si tienes ritmo frenético, significa que ha ido bien el año; si tienes vacaciones, significa que el año ha ido mal. Una vez acabada en noviembre la temporada, tocan muchos compromisos combinados con la recuperación porque sigo recuperándome. Lo llevo bien, agotado físicamente, pero manteniendo ese modo 'eco' que digo yo, pongo el modo 'eco' e intento gestionarlo todo de la mejor manera sin lógicamente dejar de priorizar mi estado físico", insistió Márquez.

Además, habló sobre cómo lidiar con aspectos fuera del motociclismo: "No me gusta, soy tímido en esos aspectos. Hicimos un documental en su día más íntimo, pero no me acabó de crear... o sea, me restó porque no me gusta. Prefiero que me sorprendan, mantener el 'low profile', ser yo mismo y lógicamente, si se han grabado bien, que seguro que sí por todo el equipo de DAZN, saldrá un Marc auténtico".

"El entorno de un deportista parte desde casa, desde cuando te vas a dormir con tu pareja, desde que empezamos con mi familia y los que te apoyan día a día. Parece que en el motociclismo ven al piloto correr pero hay todo un equipo detrás, todo un entorno que se adapta al deportista y en este caso pues tengo una pareja, una familia y un entorno de amigos sano, fenomenal y que me apoyan en todo", añadió.

"La salud mental es la gasolina del cuerpo, haremos este paralelismo con el motociclismo. Es el músculo que no puedes entrenar pero que te pueden ayudar a controlarlo. Por ejemplo, yo tengo un entorno fenomenal, un hermano fenomenal que me ayuda a tener siempre esa 'vibra' positiva; pero, si no, hay profesionales que te pueden ayudar a ello y la gente no tiene que tener vergüenza ni timidez a ayudarse, a acudir a esa ayuda externa para intentar, siempre que podamos, ser felices", argumentó.

Más tarde desveló qué le pedirá al año nuevo. "Yo siempre pido salud y que no haya lesiones. Luego lo otro te lo tienes que trabajar. Pero si hay salud ya en esta vida, hoy en día es algo que tienes ganado", dijo.

"Espero que vayamos sumando. Evidentemente, cuando tú cierras un periodo a nivel de lesiones, significa que empieza una segunda vida. No será tan larga como la primera porque ya tenemos 32 años. Un deportista, aunque con 32 años sigue siendo joven y yo me considero joven, habrá un punto que empiezas a bajar y los jóvenes llegan y te ganan porque es ley de vida. De momento intentaremos seguir bailando con esos jóvenes que suben con mucha fuerza", concluyó el flamante campeón de MotoGP.