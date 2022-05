Marc Márquez: "Mi objetivo no es sólo acabar como primera Honda, sino terminar en el podio"

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) realizó una valoración positiva del sexto puesto conseguido este domingo en el Gran Premio de Francia, pero recordó que su objetivo "no es sólo acabar como primera Honda, sino terminar en el podio" y eso es algo que aún no ha conseguido en esta temporada.

"El sábado dije que con una buena carrera nuestra posición sería la quinta, sexta o séptima y hemos terminado sextos, aunque nuestra posición real era la novena porque ha habido algunas caídas", manifestó el de Cervera en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Ha sido una carrera sólida, a nuestro ritmo, pero ha sido muy larga y no he podido empujar hacia el final. Lo único que podemos hacer es seguir trabajando, es la mejor manera de mejorar para el futuro. Mi objetivo no es sólo acabar como primera Honda, sino terminar en el podio, pero aún no lo hemos conseguido", reconoció el catalán.

Además, Marc Márquez pidió tiempo para "entender más la moto en las próximas carreras" y conseguir -de esta manera- "cerrar la distancia con los de delante".

Por su parte, su compañero Pol Espargaró dijo que fue una carrera "muy dura" después de finalizar undécimo. "Creo que este fin de semana ha confirmado dónde están nuestros problemas y en qué tenemos que trabajar", afirmó.

"Nuestro ritmo no ha sido asombroso, estaba bien, pero no hemos sido capaces de adelantar porque perdíamos algo de tiempo en la aceleración y luego, cuando intentaba adelantar en la frenada, los demás estaban demasiado lejos", indicó.

"Es un momento difícil pero seguimos intentándolo. Tanto yo como Honda estamos trabajando mucho para resolver esta situación. En la pretemporada pudimos solucionar estos problemas, así que sabemos que se puede mejorar", finalizó Pol Espargaró.