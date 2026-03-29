Marc Márquez, penalizado para el domingo; Pedro Acosta pierde el podio de la esprint

Marc Márquez, tras su caída en la carrera al esprint del Gran Premio de Estados Unidos - Europa Press/Contacto/Gigi Soldano

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati), vigente campeón del mundo de MotoGP, ha sido sancionado con una 'long lap' en la carrera del domingo del Gran Premio de Estados Unidos por provocar un accidente con el italiano Fabio di Giannantonio durante la carrera al esprint del sábado, mientras que Pedro Acosta (KTM) ha perdido el podio conseguido en la carrera corta por rodar con presiones de neumáticos por debajo de los límites permitidos.

El de Cervera, que comenzará desde la sexta posición este domingo, se llevó por delante al 'poleman' después de que este superara al catalán en las curvas 7 y 8 del Circuito de las Américas. Márquez se lanzó por el interior en la curva 12, pero entró muy pasado, lo que le hizo perder la rueda delantera.

La maniobra dejó a 'Diggia' sin escapatoria y ambos se fueron al suelo. Los dos pilotos pudieron reincorporarse a la prueba, aunque el transalino tuvo que abandonar finalmente. El español, por su parte, consiguió terminar la carrera en decimoséptima posición.

Mientras, Acosta recibió una penalización de ocho segundos por incumplir las normas de presión de neumáticos, al rodar con presiones por debajo de los límites permitidos durante la esprint del sábado, en la que acabó tercero. Esta sanción le hace caer a la octava plaza, y sube al podio al italiano Enea Bastianini (KTM), originalmente cuarto.

Sin embargo, el murciano, que en la Q2 se había garantizado una tercera posición de salida para las dos carreras del fin de semana, podrá mejorar una posición en la parrilla este domingo después de que Dirección de Carrera también sancionase al italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), segundo el clasificación, por rodar lento en la trazada buena, igual que el también transalpino Luca Marini (Honda).

Así, los dos reciben una penalización de dos posiciones en la parrilla para la carrera del domingo -Bezzecchi saldrá cuarto y Marini, undécimo-, lo que permite a muchos pilotos mejorar posiciones. A la primera fila ascenderá Bagnaia, que comenzará tercero.

También hubo penalización en Moto2, en este caso para el 'poleman' David Alonso (Kalex), que bajará al decimoséptimo puesto de salida tras confirmarse una presión incorrecta en sus neumáticos. Esto permite promocionar hasta la pole al belga Barry Baltus (Kalex), que encabezará una primera fila en la que le acompañarán los españoles Alonso López (Kalex) y Ángel Piqueras (Kalex).