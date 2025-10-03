Marc Márquez tendrá que pasar por la 'Q1' tras una 'Practice' liderada por Bezzecchi

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati) tendrá que pasar por la 'Q1' de la categoría de MotoGP del Gran Premio de Indonesia, decimoctava cita del Mundial de motociclismo, tras terminar la 'Practice' fuera del 'Top 10' al igual que su compañero de equipo Pecco Bagnaia, en una sesión que lideró el piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) por delante de los españoles Fermín Aldeguer (Ducati) y Pedro Acosta (KTM).

El tiempo en el último instante del francés Fabio Quartararo (Yamaha) dejó fuera de la 'Q2' a Márquez, quien no tuvo una sesión nada sencilla al sufrir dos caídas. En la primera sesión de entrenamientos libres, el nuevo campeón del mundo acabó en la quinta posición, pero en la segunda se tuvo que conformar con el undécimo puesto justo por detrás de su hermano Álex Márquez (Ducati), acabando por primera vez en toda la temporada fuera del 'Top 10'.

El de Gresini pudo evitar la 'Q1' por los pelos, algo que no logró Pecco Bagnaia, quien terminó ambas sesiones en la decimoséptima posición, acabando a más de un segundo de la primera posición de Marco Bezzecchi. El piloto de Aprilia fue el gran dominador de la jornada en el Circuito Internacional de Mandalika y se postula como uno de los favoritos a lograr la 'pole'.

Sorprendentemente, en el 'Top 10' hubieron únicamente dos motos Ducati. La de Álex Márquez y la de su compañero en el Gresini Fermín Aldeguer, quien acabó en la segunda posición por delante de Pedro Acosta. Muy destacado fue el rendimiento de las motos oficiales de las marcas japonesas (Honda y Yamaha) con las cuatro acabando entre los diez primeros.

El mejor de todos ellos fue el italiano Luca Marini (Honda), quien lideró la primera sesión de entrenamientos libres y acabó cuarto en la segunda. Aunque la mayor sorpresa fue el pase de Álex Rins (Yamaha) para la 'Q2', evitando la 'Q1' que tendrán que disputar, en un hecho insólito, los dos pilotos oficiales de Ducati.

Mientras que en Moto2 el líder del Mundial Manu González (Kalex) acabó en la primera posición por delante de los españoles Dani Holgado (Kalex) y David Muñoz (KTM). En Moto3 también hubo triplete español, con el candidato a cerrar el título José Antonio Rueda (KTM) terminando en el tercer puesto por detrás de Ángel Piqueras (KTM) y Máximo Quiles (KTM).