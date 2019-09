Marc Márquez: "Tenemos buena renta y hay que mantener la calma"

Publicado 12/09/2019 17:44:18 CET

BARCELONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que debe "mantener la calma" en lo que queda de campeonato ya que tiene una "buena renta" de 78 puntos al frente de la tabla y llega a un circuito de Misano, para el Gran Premio de San Marino, donde hicieron un test positivo para HRC.

"Dovizioso seguro que irá rápido pese a que no estaba al cien por cien en los test. Es el ganador del año pasado. Pero tenemos una buena renta y hay que mantener la calma, finalizar cada carrera y ver qué nos depara el futuro", manifestó en rueda de prensa.

Márquez es consciente de que no ha tenido fortuna en las últimas carreras en cuanto al triunfo el domingo, siendo superado en Austria y en Gran Bretaña casi sobre la línea de llegada. "Las últimas carreras no han sido las mejores últimas curvas, pero estamos satisfechos porque Silverstone es uno de los circuitos que se nos resistían", matizó en positivo.

Y es que esos puntos sumados le hacen llegar a Misano con 78 de margen sobre Andrea Dovizioso (Ducati), su inmediato perseguidor. "Los test de Misano han sido bastante interesantes, ya veremos el fin de sea los datos porque el tiempo de carrera no era tan rápido como el año pasado, pero hemos sido competitivos", celebró.

No obstante, en la cita sanmarinense, ve "clave" poder ser "consistente". "Hay dos o tres puntos de frenada muy fuertes, sobre todo en el sector 3 y en las curvas rápidas es complicado ser consistentes. Pero me gusta mucho el circuito, comenzaremos bien, tenemos elementos nuevos de los test y desde el box no tenemos que hacer muchas locuras, con la base que tenemos", aseguró.

Por otro lado, no teme correr en 'casa' de los tiffosi italianos, pese a que se dispute la carrera en San Marino, sino que lo ve como una oportunidad más. "Hablamos de 25 puntos que puedo sacar aquí y de 25 puntos la semana que viene. Preferimos pilotar delante de la afición pero es una carrera más. Cuando te pones el casco no te importa donde estás", manifestó.

La siguiente cita será en Aragón, una de las cuatro carreras españolas. Márquez, por muchos rumores que hayan sobre una posible reducción de Grandes Premios en España, no está a favor de ello. "La gente habla de reducir el número de carreras en España, pero la verdad es que las cuatro están llenos de gente, son buenos circuitos, es un buen 'show' y si hubiese cinco, para mí, mejor", se sinceró.