Marc Márquez: "Tenemos puntos fuertes, así que tocará equilibrar la moto"

Publicado 11/08/2018 16:58:25 CET

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda), tras conseguir este sábado la 'pole position' en la categoría de MotoGP durante la jornada de clasificación en el Gran Premio de Austria, ha indicado que a él y a su equipo les "tocará equilibrar la moto" ya que cuentan con "puntos fuertes" para ir a por la victoria frente a la amenaza de las Ducati.

"Tenemos puntos fuertes nosotros, así que tocará equilibrar la moto de la mejor manera para no perder esos puntos y ganar en los sectores 3 y 4, que son los ratoneros. Veremos mañana cómo aguantamos. Sí que me he encontrado bien durante todo el fin de semana. El plan no era éste, era hacer tres neumáticos; pero cuando he visto que venía bien la segunda vuelta, digo: 'Bueno, me quedo', admitió Márquez.

"Las lecturas que he sacado han sido buenas para mí. Iba bien detrás de ellos", afirmó ante los micrófonos de Movistar Plus,

respecto a su lucha con los pilotos de Ducati. "Sé que eran condiciones especiales pero, cuando meten en recta la cuarta, quinta o sexta marcha... ahí... se van yendo poco a poco", confesó el piloto catalán.

Además, Márquez dijo sobre los entrenamientos previos que "las primeras posiciones no han sido reales". "Porque primero han sido en agua, luego en condiciones mixtas. Pero en FP4 y la 'qualy' hemos estado delante. Así que esto es lo importante. Si llegamos al final, será con ellos", señaló el actual líder del Campeonato del Mundo.

"Me siento bien, pero el año pasado ya tenía un gran ritmo en entrenamientos. Veremos en carrera. Todo depende de la temperatura que haya, de la elección de neumáticos... depende de muchas cosas", explicó el piloto catalán, muy sólido tanto en los entrenamientos como en la sesión definitiva de clasificación.

"'Dovi' tendrá que tirar porque no voy a aflojar yo", bromeó sobre las intenciones del italiano para la carrera dominical. "Si llego al final con 'Dovi' o Lorenzo o los dos, lo intentaré. Parto con la intención de ganar; pero, si no puedo, no debo dejarme llevar. 'Dovi' está a 68 puntos, hay margen para gestionar", concluyó Márquez.