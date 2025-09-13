Marc Márquez se va al suelo y Bezzecchi recoge el testigo en la esprint

Alex Márquez termina segundo, pero no evita que su hermano tenga bola de partido por el título en Japón

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) ha conquistado este sábado la victoria en la carrera al esprint de MotoGP en el Gran Premio de San Marino, decimosexta prueba del Mundial de motociclismo, después de que el líder del campeonato, el español Marc Márquez (Ducati), sufriese una caída cuando marchaba primero a falta de siete vueltas para el final.

El de Cervera, que partía cuarto, ganó dos posiciones en cuanto se apagaron los semáforos, y en el sexto giro ya lideraba la carrera en el Circuito de Misano-Marco Simoncelli. Sin embargo, solo una vuelta más tarde perdía el control de su moto en la curva 15, la penúltima del trazado, y acababa con sus esperanzas de conseguir su 15ª victoria en 16 carreras al esprint. Es el primer cero del año en sábado para el catalán.

Bezzecchi aprovechó el tropiezo del octocampeón mundial y conquistó así su primer triunfo al esprint del curso, que rompe una racha de 29 victorias consecutivas en sábado de las Ducati. Alex Márquez (Ducati) terminó segundo, un puesto que no le bastó para que su hermano Marc tenga bola de partido en Motegi, y el también italiano Fabio di Giannantonio (Ducati) completó el podio.

En los puntos acabaron pilotos como Pedro Acosta (KTM), quinto; Fermín Aldeguer (Ducati), sexto; Jorge Martín (Aprilia), octavo; y Raúl Fernández (Aprilia), noveno.

Fuera de ellos terminó un Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati) al que su decimotercera plaza le aparta matemáticamente de la lucha por el título. Maverick Viñales (KTM) concluyó decimoquinto; Alex Rins (Yamaha) lo hizo decimoséptimo; y Augusto Fernández (Yamaha), decimoctavo.

HOLGADO REPITE POLE EN MOTO2; PERRONE SE REIVINDICA EN MOTO3

En Moto2, el español Dani Holgado, ganador hace menos de una semana en Barcelona, repitió en el Circuito de Misano-Marco Simoncelli la pole del pasado sábado al superar por menos de una décima (1:34.216) al italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y al líder del Mundial, el también español Manu González (Kalex).

Los principales rivales de 'Manugas', su compatriota Arón Canet (Kalex) y el brasileño Diogo Moreira (Kalex), partirán quinto y sexto en parrilla, respectivamente. Además, Albert Arenas (Kalex) comenzará desde la décima posición; Izan Guevara (Boscoscuro), desde la decimotercera; Alonso López (Boscoscuro), la decimocuarta; Adrián Huertas (Kalex), la decimoquinta; y Dani Muñoz (Kalex), la decimoséptima.

Por último, en Moto3, la pole fue para el argentino Valentín Perrone (KTM), que con un tiempo de 1:40.328 se garantizó el lugar de privilegio en la primera fila que completarán los australianos Joel Kelso (KTM) y Jacob Roulstone (KTM).

El líder del campeonato, José Antonio Rueda (KTM), saldrá cuarto en una segunda línea en la que estarán sus compatriotas David Muñoz (KTM) y Adrián Fernández (Honda), mientras que Máximo Quiles (KTM), Álvaro Carpe (KTM) y Ángel Piqueras (KTM) -segundo del Mundial- saldrán noveno, décimo y undécimo, respectivamente, y David Almansa (Honda) lo hará decimotercero.