Marco Bezzecchi (Aprilia) abre con récord la primera Práctica del Mundial 2026

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) en el Chang International Circuit de Tailandia en el test de pretemporada - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) ha sido el más rápido este viernes en la Práctica del Gran Premio de Tailandia, cita inaugural del Mundial 2026 de motociclismo, registrando además el récord de la pista de Buriram con un 1:28.526 con el que se apartó del español y vigente campeón Marc Márquez (Ducati) y del italiano, de nuevo sorprendentemente rápido, Fabio di Giannantonio (Ducati).

Bezzecchi, que ya había avisado en los entrenamientos de pretemporada celebrados la semana pasada en el mismo trazado con un 1:28.668, rebajó incluso esa referencia y confirmó el paso adelante de las Aprilia oficiales, que estrenaron mejoras aerodinámicas en este arranque de curso.

El italiano, que batió el récord absoluto de la pista en el Chang International Circuit, dominó también la FP1 matinal (1:29.346) y cerró un viernes impecable para la fábrica de Noale.

Por su parte, el español Marc Márquez, que comenzó la sesión algo frío y protagonizó alguna salida de pista sin consecuencias, como en la curva 3, fue afinando su ritmo hasta firmar un 1:28.947 que le dejó a cuatro décimas del mejor tiempo. El nueve veces campeón del mundo se aseguró así el pase directo a la Q2, al igual que Di Giannantonio, tercero con un 1:29.010 que le mantiene en la dinámica ascendente mostrada ya en los test invernales.

Pedro Acosta volvió a exhibir competitividad con la KTM oficial y se quedó a las puertas del Top 3 con un 1:29.185, mientras que Jorge Martín (Aprilia), pese a sufrir una caída en la sesión matinal, amarró la quinta plaza con un 1:29.229. También lograron el acceso directo a la Q2 Álex Márquez (1:29.376), Joan Mir (1:29.517), Brad Binder (1:29.532), Ai Ogura (1:29.579) y Johann Zarco (1:29.590), completando un 'Top 10' muy apretado y con dos Honda, que fueron la sorpresa positiva.

Mención especial para Ai Ogura, que se fue al suelo y no pudo exprimir al máximo su potencial, después de haber sido segundo en los test de la semana pasada con un 1:28.765. Aun así, el japonés salvó los muebles y estará en la lucha directa por la pole con su Aprilia satélite.

Fuera de las diez primeras posiciones y obligados a pasar por la Q1 quedaron nombres ilustres como Maverick Viñales (12º), con su nuevo manager Jorge Lorenzo en el box junto a los 'tótems' de KTM, Francesco 'Pecco' Bagnaia (15º, 1:29.824) --que empieza mal con su Ducati oficial tras un pésimo 2025-- y Fabio Quartararo (16º, 1:29.884), siendo la 'mejor' Yamaha en una sesión que dejó claro que las diferencias siguen siendo mínimas en la categoría reina.

En Moto2, el español Manuel González (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) encabezó la Práctica con un 1:34.501, superando por poco más de una décima a Alex Escrig y con Izan Guevara cerrando las tres primeras posiciones antes de la aparición de la lluvia. Daniel Holgado se quedó a las puertas del trío cabecero en una sesión muy igualada.

Por su parte, en Moto3, el también español David Almansa marcó la referencia con un 1:40.990, aventajando en 78 milésimas a Álvaro Carpe, mientras que Valentín Perrone completó el 'Top 3'. Máximo Quiles y Marco Morelli cerraron las cinco primeras plazas en el arranque del curso para las jóvenes promesas de la categoría pequeña.