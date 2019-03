Márquez: "Séptimo no es el resultado que esperaba"

Publicado 10/03/2019 19:50:23 CET

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) reconoció que acabar séptimo este domingo en el Gran Premio de Catar, primera carrera del Mundial, no era lo que esperaba, y culpó a la pérdida de "agarre trasero" a su rendimiento en Losail.

"Séptimo no es el resultado que esperaba después del intenso trabajo que hemos hecho durante el invierno, pero tenemos que seguir en esta línea, ser más consistentes y llegar todavía más preparados al próximo Gran Premio", expresó Márquez en declaraciones facilitadas por su equipo.

El catalán cree que realizó una salida "buena". "En las primeras vueltas he peleado e intentado atacar. El 'feeling' era bastante bueno y he intentado atrapar a los pilotos delanteros y marcar mi propio ritmo, igual que en los entrenamientos", apuntó.

"Hasta la vuelta número 10 la cosa no iba mal, pero a partir de ese momento he empezado a perder agarre trasero, sobre todo en la salida de curva, y no he podido seguir progresando", sentenció el piloto de Cervera.

Por su parte, su compañero Xavi Vierge, que terminó décimo, tampoco pudo sacar partido a "una muy buena salida". "Todo ha empezado según planeado, pero después de unas cinco vueltas me he empezado a sentir mal con el tren delantero en mitad de curva pasando a perder, a partir de ese momento, medio segundo por vuelta", comentó.

"He intentado defender mi posición, pero me ha sido imposible y he intentado acabar la carrera lo mejor que he podido. Es una lástima porque habíamos trabajado muy bien durante todo el fin de semana. Teníamos el ritmo, pero en carrera no me he encontrado igual de bien que en los entrenamientos", añadió.

De todos modos, el catalán recordó que "era importante acabar y puntuar porque el Mundial es muy largo". "En cualquier caso, quiero agradecer el trabajo de todo mi equipo y sin duda volveremos a intentarlo en Argentina", concluyó.