Michele Pirro sustituirá a Marc Márquez en Phillip Island

Archivo - El piloto italiano Michele Pirro (Ducati) y el español Marc Márquez (Ducati), en el test de pretemporada 20 celebrado en el circuito de Sepang (Malasia). - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Michele Pirro sustituirá en el Ducati Lenovo Team al español Marc Márquez, flamante campeón de MotoGP, en el Gran Premio de Australia del 17 al 19 de octubre, después de que el de Cervera sufriera en la prueba disputada en Indonesia dos pequeñas lesiones a causa de una caída.

"Tras la lesión que ha obligado a Marc Márquez a perderse las dos próximas fechas de la temporada 2025, el Ducati Lenovo Team confirma que Michele Pirro le sustituirá en la cita australiana", avanzó el equipo en sus redes sociales.

El piloto español, vigente campeón del mundo de MotoGP, sufrió dos pequeñas lesiones fruto de su caída en la carrera del domingo del Gran Premio de Indonesia, pero optó por "un plan de tratamiento conservador" y no tuvo que ser operado, aunque se perderá los Grandes Premios de Australia y de Malasia.

Y para la cita oceánica en el circuito de Phillip Island será Pirro su sustituto. El italiano, de 39 años, es el piloto probador de Ducati desde hace años y cuenta con una amplia experiencia en competición, en la que será la salida número 70 en MotoGP.