Mueren dos pilotos de motociclismo en un fatal accidente en Brno

Archivo - Circuito de Brno
Archivo - Circuito de Brno - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 12 julio 2026 19:06
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MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) confirmó este domingo el fallecimiento del piloto austriaco Philipp Steinmayr, de 33 años, y el rumano Adrian Rus, de 44, en un fatal accidente en el circuito de Brno (República Checa).

"Con profunda tristeza, el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIM (FIM EWC) lamenta el fallecimiento de Philipp Steinmayr y Adrian Rus, a consecuencia de un accidente ocurrido durante una prueba del Campeonato Internacional Alpe Adria en Brno", dijo el comunicado sobre el accidente en la salida de la prueba que costó la vida a ambos.

"Nuestras condolencias a las familias, seres queridos y equipos de ambos pilotos, así como a todos aquellos que los conocieron", añadió la FIM, que canceló el resto de pruebas del fin de semana.

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