Pedro Acosta, operado del túnel carpiano

Pedro Acosta en Assen - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Pedro Acosta (KTM) se ha sometido este martes a una operación menor en su muñeca derecha para tratar el síndrome del túnel carpiano, ha confirmado el Red Bull KTM Factory Racing, que ha informado de que espera que esté condiciones de competir en el próximo Gran Premio de Alemania del Mundial de motociclismo.

El murciano no pudo terminar el domingo la carrera del Gran Premio de los Países Bajos tras sufrir dolor y entumecimiento en la mano derecha, un problema que, según reconoció después de la carrera, llevaba más de un año arrastrando.

A pesar de pasar por el quirófano este martes, su equipo cree que estará en condiciones de competir en el próximo Gran Premio de Alemania, que se disputará en el Sachsenring del 10 al 12 de julio.

Sin embargo, será la revisión médica del jueves previo la que determine si está apto para correr en la undécima cita del Mundial de motociclismo.