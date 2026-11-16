Pedro Acosta: "Había soñado tanto con la victoria que cuando la conseguí, es como si ya lo hubiese vivido"

El piloto de MotoGP Pedro Acosta (KTM). - PONT GRUP
MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El piloto español de MotoGP Pedro Acosta (KTM), de 22 años, confesó que "había soñado tanto con la victoria que cuando la conseguí, es como si ya lo hubiese vivido", después de imponerse en Austria, al mismo tiempo que aseguró que 2026 ha sido la temporada en la que ha competido "de una forma más madura".
"Ha sido la temporada en la que he competido de una forma más madura. Aprendí mucho durante los dos años anteriores y lo he aplicado durante esta temporada. Al final, hay carreras en las que no podemos dar más y he aprendido a gestionar algo más las emociones y las ganas de estar siempre delante", expresó el murciano en declaraciones compartidas por su patrocinador Pont Grup.
La victoria en la carrera del domingo del Gran Premio de Austria "no ha cambiado absolutamente nada" en la vida del de Mazarrón. "Había soñado tanto con la victoria que cuando la conseguí es como si ya lo hubiese vivido, así que creo que me supo a poco en comparación con lo que tendría que haber sido realmente. Obviamente, estoy muy contento, es una espina que ya me he sacado, pero es solo una victoria; necesito muchísimo más que eso", reflexionó.
Y la clave ha sido "no perder nunca tu objetivo y rodearte de personas que te animan y te apoyan cada día", después de 15 podios antes de ese triunfo. "Yo hago mi trabajo tanto dentro como fuera de los circuitos, pero lo que he dicho al principio de mi respuesta es lo más importante ante cualquier tipo de escenario", comentó.
"Lo que sí espero es haberles ayudado en todo lo que estaba en mis manos. Haber podido colaborar en mejorar al equipo, a la fábrica y al proyecto es lo que cuenta. KTM me ha dado mucho desde que llegué al Mundial y he hecho todo lo que he podido para devolvérselo", dijo.
Además, elogió a Marc Márquez (Ducati), del que dijo que es "uno de los mejores pilotos de la historia, y se nota mucho". "Sabe gestionar todas las situaciones en pista y también fuera, aparte de ser un tipo muy inteligente, tiene un talento y una pasión que, si los unes, te encuentras con un nueve veces campeón del mundo. Algo he aprendido, pero creo que compartiendo box con él podré aprender mucho más", señaló.
"Por mi parte, espero que cambie. Creo que estará todo un poco más igualado y el piloto tendrá algo más de importancia que ahora, pero hasta que no lo compruebe en Valencia no puedo asegurar nada al 100%", afirmó sobre el Mundial en 2027 con el cambio de reglamentación y su cambio a Ducati.
Aunque Acosta lo afrontará de la misma manera. "Mi vida no cambiará, mis entrenamientos serán los mismos, con la misma gente y en los mismos sitios. Cuando me vista de rojo veremos qué pasa, pero, siendo como soy, veo muy complicado cambiar mi forma de vida. Lo que tengo ahora me encanta", defendió.
"Hay que ser realistas ante todo. Primero hay que estar en el 'Top 5' regularmente y poder luchar por podios y victorias. Pensar en el título es algo que se verá más adelante. Aún es pronto para hablar de eso, hasta que no se hayan disputado los primeros Grandes Premios no se pueden poner las cartas sobre la mesa", agregó.
Entre los 'tapados', Acosta destacó a Izan Guevara y Daniel Holgado, que "lo pueden hacer bien", y "tanto (Senna) Agius como (David) Alonso tienen mucho nivel para dar la sorpresa". "No puedo decir un nombre concreto, porque creo que todos los que llegan son buenos, así que veremos a principios de año cómo se adaptan. Además, hay en MotoGP algún 'rookie' de este año que lo está haciendo bien, como Moreira, así que seguro que también dará un paso adelante"", comentó.
"Si pasa eso (llegar a la última carrera con opciones de ganar el Mundial), ya será un éxito. ¡Si lo puedo firmar, ya me dirás dónde! Será una temporada larga y complicada, como todas, pero espero poder dar un paso adelante en algunos aspectos y poder luchar hasta el final", zanjó.