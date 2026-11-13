Rueda aspira a 'rookie del año' en Moto2 tras su temporada "más complicada a nivel físico"

El piloto sevillano de Moto2 José Antonio Rueda, del equipo Red Bull KTM Ajo. - PONT GRUP

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto sevillano José Antonio Rueda, del equipo Red Bull KTM Ajo, confesó que no se "habría creído" pelear por ser 'rookie del año' "a principios " de 2026, en su primera temporada en Moto2, "la más complicada a nivel físico", asegurando también que "el siguiente objetivo" en la categoría es entrar "en el 'Top 5'".

"Si me hubiesen dicho a principios de año, no me lo habría creído, ya que estábamos bastante lejos de todos, sin excepción. Sin embargo, esto nos indica que hemos trabajado muy bien, tanto técnica como físicamente, para poder ser competitivos durante todo el año. Así que, sin duda, estoy muy satisfecho de poder afrontar esta oportunidad que se me brindará en Portugal", indicó el piloto en declaraciones a su patrocinador Pont Grup sobre la primera oportunidad de ser 'rookie' del año.

Un reconocimiento que el campeón de Moto3 la pasada temporada conseguiría en su primer año en una exigente primera campaña en Moto2, aunque "no ha sido la peor" en la carrera de Rueda. "Ha sido un año muy difícil por todas las cosas que pasaron, sobre todo, en la parte final del año pasado. De hecho, a nivel físico, estoy seguro de que sí ha sido la temporada más complicada debido a todas las operaciones que he tenido a lo largo de los últimos meses", relató sobre el final de 2025, cuando en Malasia sufrió el accidente con Noah Dettwiler en el que ambos tuvieron que ser reanimados.

"Siendo realistas, el siguiente objetivo es meternos en el 'Top 5', eso es en lo que trabajaremos durante estos dos últimos Grandes Premios, lo intentaremos. Obviamente, el año que viene tiene que ser algo por lo que debemos luchar regularmente, así como el podio, aunque esto ya son palabras mayores. Sea como sea, de momento toca centrarnos en lo que queda de 2026 y en terminar lo mejor posible", comentó sobre el futuro.

Así, mirando al 2027 y su segundo año en Moto2, Rueda defendió que "hay que ser realistas ante todo" y no quiso hablar de victorias. "Primero hay que estar en el 'Top 5' regularmente y poder luchar por podios y victorias. Pensar en el título es algo que se verá más adelante. Aún es pronto para hablar de eso... Hasta que no se hayan disputado los primeros Grandes Premios no se pueden poner las cartas sobre la mesa", explicó.

En su estreno en la categoría, Rueda se fijo más en Manuel González (Kalex), porque cree que se parecen "en muchos aspectos". "Tenemos estilos y maneras de trabajar parecidas y además, él tiene mucha experiencia en la categoría, sabe cómo funciona la moto a la perfección y va muy rápido en cualquier circuito y escenario posible. Así que sí, en él sin duda", afirmó.

En 2027, el sevillano, de 20 años, igualará a Brad Binder como piloto con más temporadas disputadas en la historia del Red Bull KTM Ajo, un hito que le hace "mucha ilusión". "Es un pilotazo y es un orgullo llevar las mismas temporadas que él aquí. Estoy muy feliz con este equipo, es en el que siempre he querido estar, así que poder seguir compartiendo tantos momentos con esta familia es un orgullo. Hemos pasado juntos buenos momentos y otros no tan buenos, pero siempre han estado ahí y eso es lo más importante para mí", expresó.

Además, analizó la pareja Pedro Acosta-Marc Márquez en Ducati el próximo año. "No me voy a mojar demasiado. Lo único que puedo decir es que la de 2027 va a ser una temporada muy, muy interesante, estoy convencido", afirmó un Rueda que aconsejó a los más pequeños "que confíen mucho en sí mismos, que sigan su camino y que no paren nunca de intentarlo". "Hay que seguir adelante siempre. Rendirse no puede ser una opción, jamás", zanjó.