RW Racing GP cambia de nombre a Finetwork RW Racing Team

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

RW Racing GP inicia este lunes una nueva etapa con el lanzamiento de su nueva identidad 'Finetwork RW Racing Team', un 'rebranding' que refleja la evolución deportiva, tecnológica y comunicativa de la estructura en el Campeonato del Mundo de Moto2, según un comunicado.

"Este cambio supone mucho más que un nuevo nombre. Representa el comienzo de una nueva era marcada por la modernidad, la claridad y el compromiso con la excelencia competitiva. La transformación se alinea con la visión estratégica del equipo y con el impulso aportado por Finetwork, uno de los principales operadores de telecomunicaciones en España", avanzó el equipo en un comunicado.

Este 'rebranding' responde a la voluntad del equipo de actualizar su imagen y fortalecer su presencia global en un momento clave para MotoGP y el 'motorsport' con la entrada de Liberty media. Así, se ha eliminado la denominación 'GP', asociada al pasado y a un concepto más clásico del 'Grand Prix', para adoptar "un nombre más directo, contemporáneo y centrado en la esencia colectiva del proyecto: Racing Team".

La nueva identidad visual se articula en torno a un logotipo "completamente renovado, de estilo más directo y contundente". "El símbolo combina simplicidad y fuerza, con formas redondeadas e instantáneamente reconocibles", explicó el equipo.

Inspirado en la fluidez de un circuito y en la velocidad del motociclismo moderno, el diseño traza de manera orgánica las iniciales RW. "Este logotipo está concebido para resistir el paso del tiempo y minimizar la necesidad de actualizaciones periódicas, alineándose con las tendencias actuales de las competiciones internacionales", agregó el comunicado.

La integración del nuevo símbolo junto al logotipo de Finetwork consolida la asociación entre ambas partes, creando una identidad "unificada, sólida y fácilmente reconocible en el 'paddock'", para competir en el Campeonato del Mundo de Moto2 y el FIM MotoJunior.

Javi Martínez, el Team Principal del Finetwork RW Racing Team, resaltó que este lunes abren "un capítulo decisivo en la historia del equipo". "Este 'rebranding' refleja quiénes somos y hacia dónde queremos ir: un proyecto internacional, moderno y preparado para competir al máximo nivel", relató.

"Finetwork es un socio fundamental que me ha acompañado desde los inicios y juntos consolidamos una identidad más fuerte, más clara y más competitiva para afrontar los retos del mundial de MotoGP", añadió Martínez.

Por su parte, Sjarno Waninge, CEO del RW Racing Team, celebró este "paso decisivo en la evolución visual y conceptual" del equipo. "No se trata solo de una nueva imagen, sino de una declaración de intenciones, queremos estar a la altura de una estructura moderna, reconocible y preparada para competir dentro y fuera de la pista", dijo.

"La confianza en la nueva gestión es plena, y el 'partnership' con Javi Martínez y Finetwork refuerza nuestra ambición. Ellos son referentes en comunicación y marketing dentro del 'motorsport', y juntos aspiramos a convertirnos en un equipo líder también en esta área. Esta nueva identidad refleja ese camino y la determinación de situar al equipo como una referencia en el campeonato del mundo de MotoGP", comentó.